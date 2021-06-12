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Korn Ferry Tour Rex Hospital Open Par Scores

The Associated Press

June 12, 2021, 8:30 PM

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Saturday
At Thornblade Club
Greer, S.C.
Purse: $700,000
Thornblade Club Course
Yardage: 7,062; Par: 71
The Cliffs Valley Course
Yardage: 7,029; Par: 72
Third Round

Justin Lower 64CV-63TC-64TC_191  -23

Mito Pereira 65CV-63TC-66TC_194  -20

Nick Hardy 69TC-63CV-64TC_196  -18

Stuart Macdonald 65CV-66TC-66TC_197  -17

Tommy Gainey 68TC-61CV-68TC_197  -17

Jonathan Hodge 65TC-65CV-67TC_197  -17

Nicolas Echavarria 65TC-67CV-66TC_198  -16

Seth Reeves 65TC-69CV-65TC_199  -15

Max McGreevy 68TC-65CV-66TC_199  -15

Cameron Young 65TC-65CV-69TC_199  -15

Jake Knapp 65TC-69CV-66TC_200  -14

Lee Hodges 64CV-69TC-67TC_200  -14

Dylan Wu 69TC-67CV-64TC_200  -14

Michael Miller 62TC-66CV-72TC_200  -14

Jamie Lovemark 65CV-70TC-66TC_201  -13

Ollie Schniederjans 68TC-67CV-66TC_201  -13

Austin Eckroat 66TC-68CV-67TC_201  -13

Brian Campbell 65CV-71TC-65TC_201  -13

Augusto Núñez 67TC-66CV-68TC_201  -13

Steve LeBrun 65TC-68CV-68TC_201  -13

Zecheng Dou 68CV-65TC-68TC_201  -13

Charlie Saxon 64TC-69CV-68TC_201  -13

Vince India 63TC-69CV-69TC_201  -13

Kevin Yu 66TC-66CV-69TC_201  -13

OJ Farrell 66CV-71TC-64TC_201  -13

Hayden Buckley 68TC-69CV-64TC_201  -13

Joey Garber 68CV-63TC-70TC_201  -13

David Kocher 68TC-67CV-67TC_202  -12

Brandon Harkins 71TC-63CV-68TC_202  -12

Jimmy Stanger 65CV-67TC-70TC_202  -12

Brandon Crick 69TC-66CV-68TC_203  -11

Stephen Franken 67CV-67TC-69TC_203  -11

Jamie Arnold 66TC-68CV-69TC_203  -11

Billy Kennerly 70CV-66TC-67TC_203  -11

Trey Mullinax 69TC-67CV-67TC_203  -11

Curtis Thompson 68TC-68CV-67TC_203  -11

Yechun Yuan 66TC-67CV-70TC_203  -11

Willie Mack III 67TC-70CV-66TC_203  -11

Andy Pope 67TC-68CV-69TC_204  -10

Stephan Jaeger 65CV-70TC-69TC_204  -10

Dawie van der Walt 66TC-69CV-69TC_204  -10

Davis Riley 65CV-69TC-70TC_204  -10

Tyrone Van Aswegen 66TC-69CV-69TC_204  -10

Julián Etulain 68TC-66CV-70TC_204  -10

Andrew Novak 68TC-66CV-70TC_204  -10

Kyle Reifers 70CV-67TC-67TC_204  -10

Trevor Cone 70CV-67TC-67TC_204  -10

Greyson Sigg 71TC-66CV-67TC_204  -10

Steve Lewton 69CV-66TC-70TC_205   -9

Shad Tuten 65CV-70TC-70TC_205   -9

James Nicholas 70CV-65TC-70TC_205   -9

Paul Haley II 66CV-69TC-70TC_205   -9

Jason Millard 68CV-68TC-69TC_205   -9

David Skinns 68CV-68TC-69TC_205   -9

Dan McCarthy 71TC-65CV-69TC_205   -9

Taylor Montgomery 68CV-68TC-69TC_205   -9

Evan Harmeling 66TC-70CV-69TC_205   -9

Dawson Armstrong 70CV-66TC-69TC_205   -9

Jonathan Randolph 69CV-68TC-68TC_205   -9

Chip McDaniel 68TC-69CV-68TC_205   -9

Joshua Creel 67TC-67CV-72TC_206   -8

Alex Chiarella 65CV-68TC-73TC_206   -8

Roberto Díaz 71TC-66CV-69TC_206   -8

Chandler Phillips 67CV-68TC-72TC_207   -7

Alex Kang 69TC-67CV-71TC_207   -7

Lorens Chan 68TC-69CV-70TC_207   -7

Sangmoon Bae 66TC-71CV-70TC_207   -7

Erik Barnes 70CV-67TC-70TC_207   -7

Chad Ramey 66CV-71TC-70TC_207   -7

Brandon Wu 67CV-68TC-73TC_208   -6

Ben Silverman 68CV-67TC-73TC_208   -6

Andre Metzger 69TC-67CV-72TC_208   -6

Kevin Roy 70TC-67CV-71TC_208   -6

Will Wilcox 69TC-68CV-73TC_210   -4

Bobby Bai 71TC-66CV-73TC_210   -4

KK Limbhasut 67TC-70CV-75TC_212   -2

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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