Korn Ferry Tour Rex Hospital Open Par Scores

|Saturday
|At Thornblade Club
|Greer, S.C.
|Purse: $700,000
|Thornblade Club Course
|Yardage: 7,062; Par: 71
|The Cliffs Valley Course
|Yardage: 7,029; Par: 72
|Third Round
Justin Lower 64CV-63TC-64TC_191 -23
Mito Pereira 65CV-63TC-66TC_194 -20
Nick Hardy 69TC-63CV-64TC_196 -18
Stuart Macdonald 65CV-66TC-66TC_197 -17
Tommy Gainey 68TC-61CV-68TC_197 -17
Jonathan Hodge 65TC-65CV-67TC_197 -17
Nicolas Echavarria 65TC-67CV-66TC_198 -16
Seth Reeves 65TC-69CV-65TC_199 -15
Max McGreevy 68TC-65CV-66TC_199 -15
Cameron Young 65TC-65CV-69TC_199 -15
Jake Knapp 65TC-69CV-66TC_200 -14
Lee Hodges 64CV-69TC-67TC_200 -14
Dylan Wu 69TC-67CV-64TC_200 -14
Michael Miller 62TC-66CV-72TC_200 -14
Jamie Lovemark 65CV-70TC-66TC_201 -13
Ollie Schniederjans 68TC-67CV-66TC_201 -13
Austin Eckroat 66TC-68CV-67TC_201 -13
Brian Campbell 65CV-71TC-65TC_201 -13
Augusto Núñez 67TC-66CV-68TC_201 -13
Steve LeBrun 65TC-68CV-68TC_201 -13
Zecheng Dou 68CV-65TC-68TC_201 -13
Charlie Saxon 64TC-69CV-68TC_201 -13
Vince India 63TC-69CV-69TC_201 -13
Kevin Yu 66TC-66CV-69TC_201 -13
OJ Farrell 66CV-71TC-64TC_201 -13
Hayden Buckley 68TC-69CV-64TC_201 -13
Joey Garber 68CV-63TC-70TC_201 -13
David Kocher 68TC-67CV-67TC_202 -12
Brandon Harkins 71TC-63CV-68TC_202 -12
Jimmy Stanger 65CV-67TC-70TC_202 -12
Brandon Crick 69TC-66CV-68TC_203 -11
Stephen Franken 67CV-67TC-69TC_203 -11
Jamie Arnold 66TC-68CV-69TC_203 -11
Billy Kennerly 70CV-66TC-67TC_203 -11
Trey Mullinax 69TC-67CV-67TC_203 -11
Curtis Thompson 68TC-68CV-67TC_203 -11
Yechun Yuan 66TC-67CV-70TC_203 -11
Willie Mack III 67TC-70CV-66TC_203 -11
Andy Pope 67TC-68CV-69TC_204 -10
Stephan Jaeger 65CV-70TC-69TC_204 -10
Dawie van der Walt 66TC-69CV-69TC_204 -10
Davis Riley 65CV-69TC-70TC_204 -10
Tyrone Van Aswegen 66TC-69CV-69TC_204 -10
Julián Etulain 68TC-66CV-70TC_204 -10
Andrew Novak 68TC-66CV-70TC_204 -10
Kyle Reifers 70CV-67TC-67TC_204 -10
Trevor Cone 70CV-67TC-67TC_204 -10
Greyson Sigg 71TC-66CV-67TC_204 -10
Steve Lewton 69CV-66TC-70TC_205 -9
Shad Tuten 65CV-70TC-70TC_205 -9
James Nicholas 70CV-65TC-70TC_205 -9
Paul Haley II 66CV-69TC-70TC_205 -9
Jason Millard 68CV-68TC-69TC_205 -9
David Skinns 68CV-68TC-69TC_205 -9
Dan McCarthy 71TC-65CV-69TC_205 -9
Taylor Montgomery 68CV-68TC-69TC_205 -9
Evan Harmeling 66TC-70CV-69TC_205 -9
Dawson Armstrong 70CV-66TC-69TC_205 -9
Jonathan Randolph 69CV-68TC-68TC_205 -9
Chip McDaniel 68TC-69CV-68TC_205 -9
Joshua Creel 67TC-67CV-72TC_206 -8
Alex Chiarella 65CV-68TC-73TC_206 -8
Roberto Díaz 71TC-66CV-69TC_206 -8
Chandler Phillips 67CV-68TC-72TC_207 -7
Alex Kang 69TC-67CV-71TC_207 -7
Lorens Chan 68TC-69CV-70TC_207 -7
Sangmoon Bae 66TC-71CV-70TC_207 -7
Erik Barnes 70CV-67TC-70TC_207 -7
Chad Ramey 66CV-71TC-70TC_207 -7
Brandon Wu 67CV-68TC-73TC_208 -6
Ben Silverman 68CV-67TC-73TC_208 -6
Andre Metzger 69TC-67CV-72TC_208 -6
Kevin Roy 70TC-67CV-71TC_208 -6
Will Wilcox 69TC-68CV-73TC_210 -4
Bobby Bai 71TC-66CV-73TC_210 -4
KK Limbhasut 67TC-70CV-75TC_212 -2
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