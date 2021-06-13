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Home » Sports » Korn Ferry Tour BMW…

Korn Ferry Tour BMW Charity Pro-Am Par Scores

The Associated Press

June 13, 2021, 8:49 PM

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Sunday
At Thornblade Club
Greer, S.C.
Purse: $700,000
Thornblade Club Course
Yardage: 7,062; Par: 71
The Cliffs Valley Course
Yardage: 7,029; Par: 72
Final Round

Mito Pereira, $126,000 65CV-63TC-66TC-64TC_258 -27

Justin Lower, $63,000 64CV-63TC-64TC-71TC_262 -23

Max McGreevy, $42,000 68TC-65CV-66TC-65TC_264 -21

Tommy Gainey, $31,500 68TC-61CV-68TC-68TC_265 -20

Nick Hardy, $25,375 69TC-63CV-64TC-70TC_266 -19

Stuart Macdonald, $25,375 65CV-66TC-66TC-69TC_266 -19

Austin Eckroat, $22,400 66TC-68CV-67TC-66TC_267 -18

Hayden Buckley, $17,941 68TC-69CV-64TC-67TC_268 -17

Brian Campbell, $17,941 65CV-71TC-65TC-67TC_268 -17

Nicolas Echavarria, $17,941 65TC-67CV-66TC-70TC_268 -17

Jamie Lovemark, $17,941 65CV-70TC-66TC-67TC_268 -17

Jimmy Stanger, $17,941 65CV-67TC-70TC-66TC_268 -17

Zecheng Dou, $11,950 68CV-65TC-68TC-68TC_269 -16

Joey Garber, $11,950 68CV-63TC-70TC-68TC_269 -16

Jonathan Hodge, $11,950 65TC-65CV-67TC-72TC_269 -16

David Kocher, $11,950 68TC-67CV-67TC-67TC_269 -16

Chip McDaniel, $11,950 68TC-69CV-68TC-64TC_269 -16

Seth Reeves, $11,950 65TC-69CV-65TC-70TC_269 -16

Dylan Wu, $11,950 69TC-67CV-64TC-69TC_269 -16

Jamie Arnold, $7,677 66TC-68CV-69TC-67TC_270 -15

Paul Haley II, $7,677 66CV-69TC-70TC-65TC_270 -15

Brandon Harkins, $7,677 71TC-63CV-68TC-68TC_270 -15

Kyle Reifers, $7,677 70CV-67TC-67TC-66TC_270 -15

Ollie Schniederjans, $7,677 68TC-67CV-66TC-69TC_270 -15

Kevin Yu, $7,677 66TC-66CV-69TC-69TC_270 -15

Davis Riley, $5,329 65CV-69TC-70TC-67TC_271 -14

Curtis Thompson, $5,329 68TC-68CV-67TC-68TC_271 -14

OJ Farrell, $5,329 66CV-71TC-64TC-70TC_271 -14

Lee Hodges, $5,329 64CV-69TC-67TC-71TC_271 -14

Augusto Núñez, $5,329 67TC-66CV-68TC-70TC_271 -14

Charlie Saxon, $5,329 64TC-69CV-68TC-70TC_271 -14

Vince India, $4,305 63TC-69CV-69TC-71TC_272 -13

Steve LeBrun, $4,305 65TC-68CV-68TC-71TC_272 -13

Taylor Montgomery, $4,305 68CV-68TC-69TC-67TC_272 -13

Greyson Sigg, $4,305 71TC-66CV-67TC-68TC_272 -13

Dawie van der Walt, $4,305 66TC-69CV-69TC-68TC_272 -13

Carl Yuan, $4,305 66TC-67CV-70TC-69TC_272 -13

Dawson Armstrong, $3,509 70CV-66TC-69TC-68TC_273 -12

Brandon Crick, $3,509 69TC-66CV-68TC-70TC_273 -12

Roberto Díaz, $3,509 71TC-66CV-69TC-67TC_273 -12

Stephan Jaeger, $3,509 65CV-70TC-69TC-69TC_273 -12

Dan McCarthy, $3,509 71TC-65CV-69TC-68TC_273 -12

Andre Metzger, $3,509 69TC-67CV-72TC-65TC_273 -12

Trey Mullinax, $3,509 69TC-67CV-67TC-70TC_273 -12

Shad Tuten, $3,509 65CV-70TC-70TC-68TC_273 -12

Trevor Cone, $3,098 70CV-67TC-67TC-70TC_274 -11

Alex Kang, $3,098 69TC-67CV-71TC-67TC_274 -11

Billy Kennerly, $3,098 70CV-66TC-67TC-71TC_274 -11

Jake Knapp, $3,098 65TC-69CV-66TC-74TC_274 -11

Andrew Novak, $3,098 68TC-66CV-70TC-70TC_274 -11

Chandler Phillips, $3,098 67CV-68TC-72TC-67TC_274 -11

Alex Chiarella, $2,919 65CV-68TC-73TC-69TC_275 -10

Julián Etulain, $2,919 68TC-66CV-70TC-71TC_275 -10

Stephen Franken, $2,919 67CV-67TC-69TC-72TC_275 -10

Jason Millard, $2,919 68CV-68TC-69TC-70TC_275 -10

Andy Pope, $2,919 67TC-68CV-69TC-71TC_275 -10

Chad Ramey, $2,919 66CV-71TC-70TC-68TC_275 -10

Jonathan Randolph, $2,919 69CV-68TC-68TC-70TC_275 -10

Tyrone Van Aswegen, $2,919 66TC-69CV-69TC-71TC_275 -10

Brandon Wu, $2,919 67CV-68TC-73TC-67TC_275 -10

Cameron Young, $2,919 65TC-65CV-69TC-76TC_275 -10

Sangmoon Bae, $2,807 66TC-71CV-70TC-69TC_276  -9

Evan Harmeling, $2,807 66TC-70CV-69TC-71TC_276  -9

Steve Lewton, $2,807 69CV-66TC-70TC-71TC_276  -9

Willie Mack III, $2,807 67TC-70CV-66TC-73TC_276  -9

Kevin Roy, $2,807 70TC-67CV-71TC-68TC_276  -9

David Skinns, $2,807 68CV-68TC-69TC-71TC_276  -9

KK Limbhasut, $2,758 67TC-70CV-75TC-65TC_277  -8

Michael Miller, $2,730 62TC-66CV-72TC-78TC_278  -7

James Nicholas, $2,730 70CV-65TC-70TC-73TC_278  -7

Will Wilcox, $2,730 69TC-68CV-73TC-68TC_278  -7

Ben Silverman, $2,702 68CV-67TC-73TC-71TC_279  -6

Bobby Bai, $2,674 71TC-66CV-73TC-70TC_280  -5

Lorens Chan, $2,674 68TC-69CV-70TC-73TC_280  -5

Joshua Creel, $2,674 67TC-67CV-72TC-74TC_280  -5

Erik Barnes, $2,646 70CV-67TC-70TC-75TC_282  -3

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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