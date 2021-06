French Open Results

Thursday At Stade Roland Garros Paris Purse: €16,404,509 Surface: Red clay PARIS (AP) _ Results Thursday from French Open at…

Thursday

At Stade Roland Garros

Paris

Purse: €16,404,509

Surface: Red clay

PARIS (AP) _ Results Thursday from French Open at Stade Roland Garros (seedings in parentheses):

Men’s Singles

Second Round

Matteo Berrettini (9), Italy, def. Federico Coria, Argentina, 6-3, 6-3, 6-2.

Kwon Soon Woo, South Korea, def. Andreas Seppi, Italy, 6-4, 7-5, 7-5.

Diego Schwartzman (10), Argentina, def. Aljaz Bedene, Slovenia, 6-4, 6-2, 6-4.

Lorenzo Musetti, Italy, def. Yoshihito Nishioka, Japan, 7-5, 6-3, 6-2.

Mikael Ymer, Sweden, def. Gael Monfils (14), France, 6-0, 2-6, 6-4, 6-3.

Philipp Kohlschreiber, Germany, def. Aslan Karatsev (24), Russia, 6-3, 7-6 (4), 4-6, 6-1.

Dominik Koepfer, Germany, def. Taylor Fritz (30), United States, 6-3, 6-2, 3-6, 6-4.

Jannik Sinner (18), Italy, def. Gianluca Mager, Italy, 6-1, 7-5, 3-6, 6-3.

Cameron Norrie, Britain, def. Lloyd Harris, South Africa, 4-6, 6-3, 6-3, 6-2.

Ricardas Berankis, Lithuania, def. James Duckworth, Australia, 7-5, 2-6, 7-6 (4), 6-0.

Novak Djokovic (1), Serbia, def. Pablo Cuevas, Uruguay, 6-3, 6-2, 6-4.

Marco Cecchinato, Italy, def. Alex de Minaur (21), Australia, 6-4, 6-1, 3-6, 6-1.

Roger Federer (8), Switzerland, def. Marin Cilic, Croatia, 6-2, 2-6, 7-6 (4), 6-2.

Jan-Lennard Struff, Germany, def. Facundo Bagnis, Argentina, 7-5, 7-6 (1), 6-4.

Carlos Alcaraz, Spain, def. Nikoloz Basilashvili (28), Georgia, 6-4, 6-2, 6-4.

Rafael Nadal (3), Spain, def. Richard Gasquet, France, 6-0, 7-5, 6-2.

Women’s Singles

Second Round

Elena Vesnina, Russia, def. Petra Kvitova (11), Czech Republic, walkover.

Ons Jabeur (25), Tunisia, def. Astra Sharma, Australia, 6-2, 6-4.

Elina Svitolina (5), Ukraine, def. Ann Li, United States, 6-0, 6-4.

Jessica Pegula (28), United States, def. Tereza Martincova, Czech Republic, 6-3, 6-3.

Sofia Kenin (4), United States, def. Hailey Baptiste, United States, 7-5, 6-3.

Karolina Muchova (18), Czech Republic, def. Varvara Lepchenko, United States, 6-3, 6-4.

Marta Kostyuk, Ukraine, def. Zheng Saisai, China, 6-3, 6-4.

Magda Linette, Poland, def. Ashleigh Barty (1), Australia, 6-1, 2-2, ret.

Barbora Krejcikova, Czech Republic, def. Ekaterina Alexandrova (32), Russia, 6-2, 6-3.

Varvara Gracheva, Russia, def. Camila Giorgi, Italy, 7-5, 1-6, 6-2.

Sloane Stephens, United States, def. Karolina Pliskova (9), Czech Republic, 7-5, 6-1.

Maria Sakkari (17), Greece, def. Jasmine Paolini, Italy, 6-2, 6-3.

Coco Gauff (24), United States, def. Wang Qiang, China, 6-3, 7-6 (1).

Elise Mertens (14), Belgium, def. Zarina Diyas, Kazakhstan, 4-6, 6-2, 6-4.

Jennifer Brady (13), United States, def. Fiona Ferro, France, 6-4, 2-6, 7-5.

Anett Kontaveit (30), Estonia, def. Kristina Mladenovic, France, 6-2, 6-0.

Iga Swiatek (8), Poland, def. Rebecca Peterson, Sweden, 6-1, 6-1.

Men’s Doubles

First Round

Rajeev Ram, United States, and Joe Salisbury (3), Britain, def. Salvatore Caruso, Italy, and Alejandro Davidovich Fokina, Spain, 7-5, 6-3.

Michael Venus, New Zealand, and John Peers (10), Australia, def. Benjamin Bonzi and Antoine Hoang, France, 4-6, 6-2, 6-4.

Austin Krajicek and Tennys Sandgren, United States, def. Casper Ruud, Norway, and Miomir Kecmanovic, Serbia, 7-5, 6-1.

Hugo Gaston and Arthur Cazaux, France, def. Sam Querrey and Steve Johnson, United States, 6-3, 6-7 (4), 6-1.

Philipp Oswald, Austria, and Marcus Daniell (16), New Zealand, def. Stefano Travaglia, Italy, and Marton Fucsovics, Hungary, 6-3, 6-3.

Pablo Andujar and Pedro Martinez, Spain, def. Pablo Cuevas, Uruguay, and Guido Pella, Argentina, 6-4, 6-2.

Men’s Doubles

Second Round

Rohan Bopanna, India, and Franko Skugor, Croatia, def. Nicholas Monroe and Frances Tiafoe, United States, 6-4, 7-5.

Bruno Soares, Brazil, and Jamie Murray (7), Britain, def. Oliver Marach, Austria, and Aisam-ul-Haq Qureshi, Pakistan, 7-5, 6-1.

Andrey Golubev and Alexander Bublik, Kazakhstan, def. Ivan Dodig, Croatia, and Filip Polasek (5), Slovakia, 7-6 (5), 6-1.

Nikola Cacic, Serbia, and Tomislav Brkic, Bosnia-Herzegovina, def. Marcel Granollers, Spain, and Horacio Zeballos (4), Argentina, 6-3, 3-6, 6-3.

Luke Saville and Max Purcell, Australia, def. Raven Klaasen, South Africa, and Ben Mclachlan (15), Japan, 3-6, 6-2, 6-1.

Simone Bolelli, Italy, and Maximo Gonzalez, Argentina, def. Fabrice Martin and Jeremy Chardy (13), France, 6-2, 6-3.

Robert Farah and Juan Sebastian Cabal (2), Colombia, def. Jo-Wilfried Tsonga and Dan Added, France, 7-6 (0), 6-3.

Women’s Doubles

First Round

Irina-Camelia Begu, Romania, and Nadia Podoroska, Argentina, def. Jessika Ponchet and Estelle Cascino, France, 6-3, 6-1.

Latisha Chan and Hao-Ching Chan (6), Taiwan, def. Irina Khromacheva, Russia, and Danka Kovinic, Montenegro, 1-6, 6-4, 6-1.

Shuko Aoyama and Ena Shibahara (4), Japan, def. Aliona Bolsova Zadoinov and Paula Badosa, Spain, 6-3, 3-6, 7-6 (1).

Lara Arruabarrena, Spain, and Caroline Dolehide, United States, def. Mihaela Buzarnescu and Patricia Maria Tig, Romania, 6-4, 6-2.

Anna-Lena Friedsam, Germany, and Wang Yafan, China, def. Elena Vesnina and Veronika Kudermetova, Russia, 6-1, 7-5.

Andreja Klepac, Slovenia, and Darija Jurak (11), Croatia, def. Madison Brengle and Danielle Collins, United States, 7-6 (2), 6-1.

Polona Hercog, Slovenia, and Misaki Doi, Japan, def. Lesley Pattinama Kerkhove and Rosalie van Der Hoek, Netherlands, 7-6 (3), 6-4.

Anastasia Pavlyuchenkova, Russia, and Elena Rybakina, Kazakhstan, def. Alison van Uytvanck and Greet Minnen, Belgium, 6-1, 6-2.

Gabriela Dabrowski and Leylah Annie Fernandez, Canada, def. Georgina Garcia Perez, Spain, and Julia Wachaczyk, Germany, 6-2, 6-1.

Oksana Kalashnikova, Georgia, and Nao Hibino, Japan, def. Viktoria Kuzmova, Slovakia, and Anna Kalinskaya, Russia, 6-2, 6-3.

Monica Niculescu, Romania, and Jelena Ostapenko (12), Latvia, def. Aliaksandra Sasnovich, Belarus, and Marta Kostyuk, Ukraine, 6-0, 6-3.

Ajla Tomljanovic and Storm Sanders, Australia, def. Yana Sizikova and Ekaterina Alexandrova, Russia, 6-1, 6-1.

