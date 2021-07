European Tour BMW International Open Scores

Saturday At Golfclub Munchen Eichenried Munich, Germany Purse: $1.79 million Yardage: 7,284; Par: 72 Third Round Viktor Hovland, Norway 68-67-64_199…

Saturday At Golfclub Munchen Eichenried Munich, Germany Purse: $1.79 million Yardage: 7,284; Par: 72 Third Round

Viktor Hovland, Norway 68-67-64_199

Jorge Campillo, Spain 67-68-67_202

Darren Fichardt, South Africa 67-71-65_203

Bernd Wiesberger, Austria 67-68-70_205

Niall Kearney, Ireland 65-68-72_205

Daniel Van Tonder, South Africa 70-71-65_206

Justin Harding, South Africa 69-69-68_206

Matthias Schmid, Germany 68-69-69_206

Andy Sullivan, England 68-69-69_206

Shaun Norris, South Africa 67-69-70_206

Sam Horsfield, England 64-77-66_207

Justin Walters, South Africa 72-66-69_138

Victor Dubuisson, France 69-69-69_138

Matthew Jordan, England 67-70-70_137

Martin Kaymer, Germany 70-67-70_137

Ryan Fox, New Zealand 70-72-66_208

Min Woo Lee, Australia 66-73-69_208

Takumi Kanaya, Japan 72-67-69_208

Sebastian Garcia-Rodriguez, Spain 64-73-71_208

Louis Oosthuizen, South Africa 70-67-71_208

Pablo Larrazabal, Spain 66-70-72_208

Masahiro Kawamura, Japan 65-70-73_208

Antoine Rozner, France 76-66-67_209

Zander Lombard, South Africa 69-73-67_209

Andrew Johnston, England 66-75-68_209

Matthew Baldwin, England 68-73-68_209

Wil Besseling, Netherlands 72-69-68_209

Thomas Pieters, Belgium 73-68-68_209

Vincent Norrman, Sweden 69-69-71_209

Calum Hill, Scotland 69-68-72_209

Adrien Saddier, France 66-69-74_209

Richard Mansell, England 74-68-68_210

Sergio Garcia, Spain 73-69-68_210

Matthias Schwab, Austria 71-70-69_210

Jacques Kruyswijk, South Africa 69-72-69_210

David Horsey, England 71-70-69_210

Alejandro Canizares, Spain 69-71-70_210

Rasmus Hojgaard, Denmark 70-70-70_210

Andres Romero, Argentina 72-68-70_210

Nicolai Hojgaard, Denmark 70-69-71_210

Sihwan Kim, United States 70-68-72_210

James Morrison, England 73-69-69_211

Kristoffer Broberg, Sweden 70-71-70_211

Josh Geary, New Zealand 69-71-71_211

Nacho Elvira, Spain 69-70-72_211

Sean Crocker, United States 71-67-73_211

Adrian Otaegui, Spain 68-69-74_211

Dale Whitnell, England 69-73-70_212

Darius Van Driel, Netherlands 71-71-70_212

Marcel Schneider, Germany 69-73-70_212

Dean Burmester, South Africa 71-71-70_212

Jazz Janewattananond, Thailand 68-73-71_212

Julien Guerrier, France 69-72-71_212

Benjamin Poke, Denmark 72-69-71_212

Robin Roussel, France 71-69-72_212

Daniel Gavins, England 69-71-72_212

Maverick Antcliff, Austria 70-69-73_212

Garrick Porteous, England 67-71-74_212

J.C. Ritchie, South Africa 66-72-74_212

Jeff Winther, Denmark 74-68-71_213

Scott Hend, Austria 73-68-72_213

Louis De Jager, South Africa 72-68-73_213

Alvaro Quiros, Spain 70-67-76_213

Philipp Mejow, Germany 71-71-72_214

Carlos Pigem, Spain 74-68-72_214

Freddy Schott, Germany 73-69-72_214

David Law, Scotland 69-71-74_214

Steven Brown, England 72-70-73_215

David Howell, England 74-68-73_215

Soren Kjeldsen, Denmark 73-68-74_215

Wade Ormsby, Austria 65-75-75_215

Lorenzo Gagli, Italy 71-71-74_216

Grant Forrest, Scotland 69-73-74_216

Thorbjørn Olesen, Denmark 69-73-74_216

Marc Warren, Scotland 68-71-77_216

Nicolai Von Dellingshausen, Germany 72-70-75_217

Nicolas Colsaerts, Belgium 70-72-75_217

