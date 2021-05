PGA Champions KitchenAid Championship Scores

Sunday Southern Hills Country Club Tulsa, Okla. Purse: $3.5 million Yardage: 6,968; Par: 70 Final Round Alex Cejka, $585,000 67-70-68-67_272…

Sunday Southern Hills Country Club Tulsa, Okla. Purse: $3.5 million Yardage: 6,968; Par: 70 Final Round

Alex Cejka, $585,000 67-70-68-67_272

Tim Petrovic, $347,000 72-69-68-67_276

K.J. Choi, $182,500 68-70-71-68_277

Retief Goosen, $182,500 69-72-70-66_277

John Riegger, $106,000 68-73-71-67_279

Bob Sowards, $106,000 67-75-70-67_279

Mike Weir, $106,000 68-65-74-72_279

Miguel Angel Jiménez, $84,033 68-73-71-68_280

Jerry Kelly, $84,033 75-66-69-70_280

Duffy Waldorf, $84,033 71-72-70-67_280

Woody Austin, $69,967 73-69-71-68_281

Stephen Leaney, $69,967 70-69-71-71_281

Steve Stricker, $69,967 69-68-67-77_281

Billy Andrade, $59,250 71-72-71-68_282

Joakim Haeggman, $59,250 70-74-71-67_282

Ernie Els, $48,250 73-70-72-68_283

Jim Furyk, $48,250 71-72-69-71_283

Kenny Perry, $48,250 69-71-71-72_283

Brett Quigley, $48,250 69-71-72-71_283

Rod Pampling, $38,167 74-71-70-69_284

Dicky Pride, $38,167 73-72-69-70_284

Wes Short, Jr., $38,167 70-70-75-69_284

Glen Day, $29,357 73-69-76-68_286

Thongchai Jaidee, $29,357 70-71-74-71_286

Robert Karlsson, $29,357 71-75-71-69_286

Rocco Mediate, $29,357 68-69-78-71_286

Larry Mize, $29,357 69-75-70-72_286

Jeff Sluman, $29,357 74-70-73-69_286

Paul Stankowski, $29,357 72-69-72-73_286

Doug Barron, $22,025 72-71-74-70_287

Joe Durant, $22,025 74-70-74-69_287

Billy Mayfair, $22,025 72-74-73-68_287

Vijay Singh, $22,025 71-74-73-69_287

Stephen Ames, $16,550 73-70-72-73_288

Tom Gillis, $16,550 74-70-71-73_288

Brandt Jobe, $16,550 71-73-70-74_288

Scott McCarron, $16,550 71-74-71-72_288

Tom Pernice Jr., $16,550 71-72-74-71_288

Willie Wood, $16,550 73-71-73-71_288

Michael Allen, $9,790 71-72-78-68_289

Rich Beem, $9,790 73-69-70-77_289

Shane Bertsch, $9,790 74-72-74-69_289

Craig Bowden, $9,790 75-72-72-70_289

Markus Brier, $9,790 70-74-72-73_289

Matt Gogel, $9,790 74-72-73-70_289

Dudley Hart, $9,790 74-71-73-71_289

Tim Herron, $9,790 77-69-73-70_289

John Huston, $9,790 69-75-72-73_289

Gene Sauers, $9,790 69-71-74-75_289

Lee Janzen, $6,975 70-73-72-75_290

Bernhard Langer, $6,975 72-72-76-70_290

Tom Lehman, $6,975 71-75-72-72_290

David Toms, $6,975 73-72-74-71_290

Darren Clarke, $6,700 75-68-74-74_291

Olin Browne, $6,550 73-71-75-73_292

Mark Mielke, $6,550 73-74-76-69_292

Paul Eales, $6,150 74-73-74-72_293

Fred Funk, $6,150 71-72-73-77_293

Alan Morin, $6,150 73-74-72-74_293

Mark O’Meara, $6,150 76-69-74-74_293

Steve Pate, $6,150 75-72-72-74_293

Chad Sorensen, $6,150 76-70-78-69_293

Marco Dawson, $5,630 71-74-75-74_294

Peter Fowler, $5,630 72-71-76-75_294

Shaun Micheel, $5,630 69-77-75-73_294

Kirk Triplett, $5,630 71-75-74-74_294

Scott Verplank, $5,630 72-74-78-70_294

Mark Brooks, $5,375 71-76-77-72_296

Scott Parel, $5,375 74-73-74-75_296

David Shacklady, $5,375 74-70-81-71_296

Gus Ulrich, $5,375 71-76-75-74_296

Cameron Beckman, $5,225 74-70-76-78_298

David Morland IV, $5,225 73-74-70-81_298

Paul McGinley, $5,150 78-69-77-75_299

Jay Haas, $5,100 76-70-76-78_300

Frank Lickliter II, $5,050 77-70-74-80_301

Frank Bensel, Jr., $5,000 78-67-81-76_302

Neil Thompson, $4,950 75-72-80-79_306

