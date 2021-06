PGA Champions KitchenAid Championship Par Scores

Thursday Southern Hills Country Club Tulsa, Okla. Purse: $3.5 million Yardage: 6,968; Par: 70 First Round Suspended (78 golfers DNF)…

Thursday Southern Hills Country Club Tulsa, Okla. Purse: $3.5 million Yardage: 6,968; Par: 70 First Round Suspended (78 golfers DNF)

Alex Cejka 34-33_67 -3

Miguel Angel Jiménez 33-35_68 -2

Mike Weir 32-36_68 -2

John Riegger 34-34_68 -2

Gene Sauers 34-35_69 -1

Brett Quigley 35-34_69 -1

John Huston 32-37_69 -1

Shaun Micheel 36-33_69 -1

Larry Mize 34-35_69 -1

Markus Brier 37-33_70 E

Wes Short, Jr. 34-36_70 E

Joakim Haeggman 35-35_70 E

Lee Janzen 34-36_70 E

Kirk Triplett 33-38_71 +1

Brandt Jobe 36-35_71 +1

Gus Ulrich 36-35_71 +1

Robert Karlsson 32-39_71 +1

Steve Flesch 35-36_71 +1

Scott McCarron 35-36_71 +1

Tom Pernice Jr. 37-34_71 +1

Fred Funk 38-33_71 +1

Vijay Singh 35-36_71 +1

Tom Lehman 38-33_71 +1

Duffy Waldorf 35-36_71 +1

Mark Brooks 36-35_71 +1

Paul Stankowski 36-36_72 +2

Doug Barron 34-38_72 +2

Tim Petrovic 37-35_72 +2

Barry Lane 37-35_72 +2

Scott Verplank 38-34_72 +2

Peter Fowler 38-34_72 +2

Paul Claxton 34-38_72 +2

Woody Austin 37-36_73 +3

Olin Browne 36-37_73 +3

David Toms 38-35_73 +3

José Manuel Carriles 35-38_73 +3

Omar Uresti 37-36_73 +3

Chad Proehl 37-36_73 +3

David Morland IV 36-37_73 +3

Dudley Hart 39-35_74 +4

Shane Bertsch 37-37_74 +4

Dave McNabb 38-36_74 +4

Esteban Toledo 36-38_74 +4

David Shacklady 38-36_74 +4

Joey Sindelar 36-38_74 +4

Frank Esposito Jr. 36-39_75 +5

Carlos Franco 39-36_75 +5

Bob May 37-38_75 +5

Jeff Hart 37-38_75 +5

Jerry Pate 37-38_75 +5

Chris DiMarco 37-38_75 +5

Scott Hebert 36-39_75 +5

Jarmo Sandelin 38-37_75 +5

Dan Olsen 37-38_75 +5

Dick Mast 40-35_75 +5

Steve Pate 36-39_75 +5

Barry Cheesman 39-36_75 +5

Robin Byrd 35-40_75 +5

Mark R. Brown 39-37_76 +6

Chad Sorensen 38-38_76 +6

Mark O’Meara 38-38_76 +6

Jay Haas 39-37_76 +6

Mike Goodes 37-39_76 +6

Bill Breen 37-39_76 +6

John Daly 37-40_77 +7

Miguel Angel Martin 40-37_77 +7

Jean-Francois Remesy 35-42_77 +7

Rafael Gómez 39-38_77 +7

Micah Rudosky 38-40_78 +8

Tommy Armour III 41-37_78 +8

Corey Pavin 38-40_78 +8

Cary Cozby 38-41_79 +9

David Quinn 39-40_79 +9

Mark Tomedolskey 40-39_79 +9

Charlie Bolling 42-38_80 +10

Jim Carter 41-40_81 +11

Tom Kite 40-42_82 +12

Jeff Whitfield 42-41_83 +13

Did Not Finish Round

Steve Stricker

Bob Sowards

Ken Duke

Stephen Leaney

Billy Andrade

Henrik Simonsen

Darren Clarke

Retief Goosen

Bernhard Langer

K.J. Choi

Tom Gillis

Billy Mayfair

Willie Wood

Kenny Perry

Mark Mielke

Jim Furyk

Michael Allen

Tim Herron

Rocco Mediate

Scott Hoch

Ernie Els

Mike Fergin

Craig Bowden

Thongchai Jaidee

Stephen Ames

Rod Pampling

Ken Tanigawa

Steve Jones

Paul Goydos

Paul Broadhurst

Marco Dawson

Rich Beem

Hiroo Okamo

Gary Nicklaus

Dicky Pride

Phillip Price

Glen Day

Russ Cochran

Clark Dennis

Keith Kulzer

Paul Streeter

James Deiters

Cameron Beckman

Jeff Schmid

Frank Lickliter II

John Pillar

John Senden

Jerry Kelly

Scott Parel

Dale Abraham

Alan Morin

Mauricio Molina

Matt Gogel

Chris Williams

Joe Durant

Neil Thompson

Jerry Smith

Paul Eales

Stuart Smith

Colin Montgomerie

Todd Hamilton

Bob Estes

Paul McGinley

Jeff Sluman

Chris Starkjohann

Kent Jones

Jeff Maggert

Jeff Roth

Tom Byrum

David Frost

Ron Beurmann

Jim Schuman

Scott Dunlap

Frank Bensel, Jr.

David McKenzie

Walt Chapman

Brad Burns

Jim McGovern

