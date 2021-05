NHRA Lucas Oil Southern Nationals Pairings

Saturday The Atlanta Dragway Commerce, Ga. Sunday’s First-round Pairings for elimination Top Fuel 1. Billy Torrence, 3.815 seconds, 323.43 mph…

Saturday The Atlanta Dragway Commerce, Ga. Sunday’s First-round Pairings for elimination Top Fuel

1. Billy Torrence, 3.815 seconds, 323.43 mph vs. Bye; 2. Steve Torrence, 3.817, 323.66 vs. 15. Buddy Hull, broke; 3. Mike Salinas, 3.841, 317.05 vs. 14. Joe Morrison, 30.957, 38.56; 4.Josh Hart, 3.844, 319.98 vs. 13. Arthur Allen, 5.690, 116.81; 5. Brittany Force, 3.856, 314.90 vs. 12. Doug Foley, 4.842, 151.63; 6. Leah Pruett, 3.957, 304.94 vs. 11. Shawn Langdon, 4.783, 154.79; 7. Justin Ashley, 4.104, 231.28 vs. 10. Clay Millican, 4.584, 164.27; 8. Antron Brown, 4.331, 191.76 vs. 9. Doug Kalitta, 4.389, 195.08.

Funny Car

1. J.R. Todd, Toyota Camry, 3.982, 325.69 vs. 14. Alexis DeJoria, Camry, 8.386, 82.21; 2. Bob Tasca III, Ford Mustang, 3.999, 320.81 vs. 13. Paul Lee, Dodge Charger, 6.534, 98.12; 3. Matt Hagan, Charger, 4.001, 314.02 vs. 12. Robert Hight, Chevy Camaro, 5.024, 152.73; 4. Cruz Pedregon, Charger, 4.005, 319.60 vs. 11. John Force, Camaro, 4.995, 159.31; 5. Ron Capps, Charger, 4.006, 313.73 vs. 10. Jim Campbell, Charger, 4.161, 307.09; 6. Tim Wilkerson, Mustang, 4.026, 316.30 vs. 9. Terry Haddock, Mustang, 4.141, 302.96; 7. Blake Alexander, Mustang, 4.047,276.35 vs. 8. Dave Richards, Mustang, 4.062, 300.26.

Pro Stock

1. Greg Anderson, Chevy Camaro, 6.548, 210.41 vs. 16. Fernando Cuadra, Ford Mustang, 6.658, 208.75; 2. Deric Kramer, Camaro, 6.554, 210.21 vs. 15. Fernando Cuadra Jr., Mustang, 6.652, 208.71; 3. Aaron Stanfield, Camaro, 6.555, 209.56 vs. 14. Cristian Cuadra, Mustang, 6.634, 209.39; 4. Erica Enders, Camaro, 6.560, 211.06 vs. 13. Mason McGaha, Camaro, 6.612, 207.27; 5. Chris McGaha, Camaro, 6.563, 210.24 vs. 12. Kenny Delco, Camaro, 6.603, 209.23; 6. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.563, 209.39 vs. 11. Vincent Nobile, Camaro, 6.600, 208.62; 7. Kyle Koretsky, Camaro, 6.581, 209.56 vs. 10. Val Smeland, Camaro, 6.598, 208.71; 8. Matt Hartford, Camaro, 6.581, 208.26 vs. 9. Dallas Glenn, Camaro, 6.584, 209.07.

Did Not Qualify: 17. John Gaydosh Jr, 6.685, 207.66; 18. Richie Stevens, 6.689, 207.66; 19. Alan Prusiensky, 6.689, 206.57; 20. John Callahan, 7.297, 184.25.

Pro Stock Motorcycle

1. Scotty Pollacheck, EBR, 6.779, 199.20 vs. 16. Jerry Savoie, Suzuki, 6.948, 189.34; 2. Joey Gladstone, Suzuki, 6.780, 198.20 vs. 15. Michael Phillips, Suzuki, 6.936, 193.74; 3. Andrew Hines, Buell, 6.809, 200.11 vs. 14. John Hall, Buell, 6.912, 192.30; 4. Angie Smith, EBR, 6.812, 197.62 vs. 13. Jim Underdahl, Suzuki, 6.897, 194.86; 5. Angelle Sampey, Suzuki, 6.815, 191.65 vs. 12. Kelly Clontz, Suzuki, 6.876, 195.00; 6. Karen Stoffer, Suzuki, 6.829, 197.16 vs. 11. Eddie Krawiec, Buell, 6.874, 201.70; 7. Matt Smith, EBR, 6.830, 200.53 vs. 10. Steve Johnson, Suzuki, 6.858, 195.05; 8. Ryan Oehler, EBR, 6.839, 196.67 vs. 9. Cory Reed, Suzuki, 6.842, 196.85.

Did Not Qualify: 17. Jianna Salinas, 6.949, 191.48; 18. Chris Bostick, 6.987, 192.85; 19. David Barron, 7.016, 181.28; 20. Marc Ingwersen, 7.049, 195.70; 21. Pablo Gonzalez, 7.093, 185.05; 22. Charles Poskey, 7.284, 185.61.

