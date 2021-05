NGK NTK NHRA Four-Wide Nationals Qualifying

Saturday At zMax Dragway Concord, N.C. Friday’s first-round Qualifying Top Fuel 1. 1. Brittany Force, 3.662 seconds, 333.08 mph; 2.…

Saturday At zMax Dragway Concord, N.C. Friday’s first-round Qualifying Top Fuel

1. 1. Brittany Force, 3.662 seconds, 333.08 mph; 2. Steve Torrence, 3.683, 316.97; 3. Leah Pruett, 3.718, 324.59; 4. Antron Brown, 3.761, 285.95; 5. Josh Hart, 3.776, 324.44; 6. Clay Millican, 3.810, 312.57; 7. Doug Kalitta, 4.237, 222.47; 8. Billy Torrence, 5.200, 150.60; 9. Shawn Langdon, 6.049, 105.99; 10. Justin Ashley, 6.962, 85.17; 11. Doug Foley, 7.222, 87.67; 12. Arthur Allen, 7.435, 77.86; 13. Kyle Wurtzel, 7.669, 80.72; 14. Krista Baldwin, 8.067, 75.60; 15. Joe Morrison, 8.546, 75.73; 16. Mike Salinas, 9.107, 64.05.

Funny Car

1. Alexis DeJoria, Toyota Camry, 3.930, 301.74; 2. Mike McIntire, Camry, 4.019, 313.15; 3. Dave Richards, Ford Mustang, 6.857, 90.88; 4. Robert Hight, Chevy Camaro, 7.366, 90.89; 5. Matt Hagan, Dodge Charger, 7.584, 87.52; 6. Ron Capps, Charger, 7.676, 84.83; 7. Dale Creasy Jr., Charger, 7.788, 89.52; 8. J.R. Todd, Camry, 7.996, 81.66; 9. Cory Lee, Mustang, 8.168, 77.53; 10. Bob Tasca III, Mustang, 8.228, 91.12; 11. Blake Alexander, Mustang, 8.230, 74.94; 12. Jim Campbell, Charger, 8.542, 68.16; 13. Tim Wilkerson, Mustang, 8.615, 51.30; 14. Cruz Pedregon, Charger, 8.906, 84.28; 15. Terry Haddock, Mustang, 12.460, 77.35; 16. John Force, Camaro, 14.300, 70.63.

Pro Stock

1. Greg Anderson, Chevy Camaro, 6.524, 210.50; 2. Aaron Stanfield, Camaro, 6.533, 210.67; 3. Kyle Koretsky, Camaro, 6.535, 210.87; 4. Mason McGaha, Camaro, 6.543, 210.21; 5. Deric Kramer, Camaro, 6.546, 210.87; 6. Matt Hartford, Camaro, 6.551, 211.06; 7. Dallas Glenn, Camaro, 6.556, 210.05; 8. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.559, 209.82; 9. Chris McGaha, Camaro, 6.582, 210.31; 10. Fernando Cuadra Jr., Ford Mustang, 6.588, 209.79; 11. Kenny Delco, Camaro, 6.592, 210.50; 12. Erica Enders, Camaro, 6.601, 210.73; 13. Cristian Cuadra, Mustang, 6.669, 207.18; 14. John Gaydosh Jr, Camaro, 6.955, 195.34; 15. Val Smeland, Camaro, 20.057, 22.97.

Pro Stock Motorcycle

1. Joey Gladstone, Suzuki, 6.763, 198.58; 2. Matt Smith, EBR, 6.778, 201.10; 3. Eddie Krawiec, Buell, 6.828, 201.07; 4. Steve Johnson, Suzuki, 6.836, 197.33; 5. Karen Stoffer, Suzuki, 6.851, 196.44; 6. Kelly Clontz, Suzuki, 6.862, 194.72; 7. Angie Smith, EBR, 6.865, 195.19; 8. Jim Underdahl, Suzuki, 6.866, 195.59; 9. Chris Bostick, Suzuki, 6.874, 194.72; 10. Cory Reed, Suzuki, 6.878, 197.16; 11. Andrew Hines, Buell, 6.914, 199.14; 12. Marc Ingwersen, Buell, 6.914, 195.99; 13. Chip Ellis, EBR, 6.918, 192.03; 14. Hector Arana Jr, EBR, 7.053, 193.07; 15. Pablo Gonzalez, Buell, 7.077, 187.52; 16. Ryan Oehler, EBR, 7.080, 186.95. Not Qualified: 17. Ron Tornow, 7.126, 189.76; 18. Jerry Savoie, 7.145, 189.34; 19. Scotty Pollacheck, 7.497, 162.24; 20. Jianna Salinas, 17.439, 38.90; 21. Angelle Sampey, 49.388, 7.08; 22. David Barron, broke.

