BATTING_Guerrero Jr., Toronto, .331; Martinez, Boston, .328; Mercedes, Chicago, .327; Bogaerts, Boston, .326; Alvarez, Houston, .310; Gurriel, Houston, .309; Walsh, Los Angeles, .307; Brantley, Houston, .305; Wendle, Tampa Bay, .304; Bregman, Houston, .302; Judge, New York, .302.

RUNS_Bichette, Toronto, 42; Canha, Oakland, 40; Guerrero Jr., Toronto, 39; Martinez, Boston, 39; Haniger, Seattle, 35; Ohtani, Los Angeles, 35; Ramírez, Cleveland, 35; Arozarena, Tampa Bay, 34; Devers, Boston, 34; Solak, Texas, 34.

RBI_J.Abreu, Chicago, 45; Devers, Boston, 43; Mancini, Baltimore, 42; A.García, Texas, 41; Guerrero Jr., Toronto, 41; Ohtani, Los Angeles, 40; Martinez, Boston, 39; Gurriel, Houston, 38; Grichuk, Toronto, 38; Walsh, Los Angeles, 37.

HITS_Martinez, Boston, 62; Kiner-Falefa, Texas, 61; Bogaerts, Boston, 60; Guerrero Jr., Toronto, 60; Mullins, Baltimore, 58; Semien, Toronto, 58; Bichette, Toronto, 55; Grichuk, Toronto, 55; Gurriel, Houston, 55; Mercedes, Chicago, 55; Walsh, Los Angeles, 55.

DOUBLES_Devers, Boston, 17; Wendle, Tampa Bay, 16; Gurriel, Houston, 15; Bogaerts, Boston, 14; Brantley, Houston, 14; Meadows, Tampa Bay, 14; Haniger, Seattle, 13; Mancini, Baltimore, 13; Martinez, Boston, 13; Mullins, Baltimore, 13.

TRIPLES_Baddoo, Detroit, 4; Lopez, Kansas City, 3; Madrigal, Chicago, 3; Ohtani, Los Angeles, 3; A.Rosario, Cleveland, 3; 15 tied at 2.

HOME RUNS_A.García, Texas, 16; Guerrero Jr., Toronto, 16; Ohtani, Los Angeles, 15; Devers, Boston, 14; Judge, New York, 13; Olson, Oakland, 13; Haniger, Seattle, 13; Semien, Toronto, 13; Ramírez, Cleveland, 12; Martinez, Boston, 12.

STOLEN BASES_Merrifield, Kansas City, 14; Kiner-Falefa, Texas, 10; T.Anderson, Chicago, 8; Goodrum, Detroit, 8; Grossman, Detroit, 8; Laureano, Oakland, 8; Moore, Seattle, 8; Semien, Toronto, 8; Bichette, Toronto, 7; Mullins, Baltimore, 7; Ohtani, Los Angeles, 7; Phillips, Tampa Bay, 7.

PITCHING_Petit, Oakland, 7-0; Civale, Cleveland, 7-1; Pivetta, Boston, 6-0; Lynn, Chicago, 6-1; G.Cole, New York, 6-2; Eovaldi, Boston, 6-2; Matz, Toronto, 6-2; Kittredge, Tampa Bay, 5-0; Bassitt, Oakland, 5-2; Ryu, Toronto, 5-2; Berríos, Minnesota, 5-2; Rodón, Chicago, 5-2; Flexen, Seattle, 5-2.

ERA_Lynn, Chicago, 1.37; G.Cole, New York, 1.78; Means, Baltimore, 2.05; Gibson, Texas, 2.24; Glasnow, Tampa Bay, 2.57; Ryu, Toronto, 2.62; McCullers Jr., Houston, 2.96; Cease, Chicago, 2.98; Civale, Cleveland, 3.04; Kluber, New York, 3.04.

STRIKEOUTS_Bieber, Cleveland, 110; Glasnow, Tampa Bay, 98; G.Cole, New York, 97; Bassitt, Oakland, 74; Rodón, Chicago, 72; Means, Baltimore, 68; Cease, Chicago, 66; Giolito, Chicago, 66; Berríos, Minnesota, 63; Montas, Oakland, 63.

