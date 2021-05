Korn Ferry Tour Visit Knoxville Open Par Scores

Saturday At Holston Hills Country Club Knoxville, Tenn. Purse: $600,000 Yardage: 7,028; Par: 70 Third Round Stephan Jaeger 64-62-65_191 -19 Greyson…

Stephan Jaeger 64-62-65_191 -19

Greyson Sigg 61-68-65_194 -16

Harrison Endycott 65-65-66_196 -14

Kyle Reifers 63-64-69_196 -14

Charlie Saxon 69-67-63_199 -11

Stephen Franken 69-66-64_199 -11

Taylor Pendrith 67-67-66_200 -10

T.J. Vogel 65-68-67_200 -10

Max Greyserman 64-68-68_200 -10

Billy Kennerly 69-68-64_201 -9

Zach Wright 67-69-65_201 -9

Rick Lamb 65-69-67_201 -9

Andres Gonzales 69-65-67_201 -9

Scott Stevens 68-65-68_201 -9

Ben Kohles 67-65-69_201 -9

Erik Barnes 70-67-65_202 -8

Taylor Moore 68-68-66_202 -8

Braden Thornberry 67-68-67_202 -8

Chad Ramey 71-64-67_202 -8

Will Cannon 67-68-67_202 -8

George Cunningham 67-68-67_202 -8

Seth Reeves 68-64-70_202 -8

Carl Yuan 65-66-71_202 -8

Andre Metzger 67-70-66_203 -7

James Nicholas 68-67-68_203 -7

Zecheng Dou 69-66-68_203 -7

Tommy Gainey 66-69-68_203 -7

Mark Baldwin 68-66-69_203 -7

John VanDerLaan 72-66-66_204 -6

Cooper Musselman 68-69-67_204 -6

Tag Ridings 69-68-67_204 -6

Dawson Armstrong 69-67-68_204 -6

Stuart Macdonald 67-67-70_204 -6

Thomas Forster 68-66-70_204 -6

Justin Lower 66-72-67_205 -5

Augusto Núñez 72-66-67_205 -5

Justin Hueber 68-69-68_205 -5

Brandon Wu 65-72-68_205 -5

Jack Maguire 68-68-69_205 -5

Steven Alker 66-70-69_205 -5

Bryson Nimmer 70-64-71_205 -5

Lorens Chan 69-69-68_206 -4

Shad Tuten 69-69-68_206 -4

Grant Hirschman 68-70-68_206 -4

Conrad Shindler 69-69-68_206 -4

Joey Garber 68-70-68_206 -4

Eric Axley 68-69-69_206 -4

Taylor Dickson 67-70-69_206 -4

Tyson Alexander 68-69-69_206 -4

Alex Kang 70-67-69_206 -4

Jordan Hahn 67-69-70_206 -4

Brady Schnell 67-69-70_206 -4

Curtis Thompson 69-67-70_206 -4

Mito Pereira 68-68-70_206 -4

David Skinns 70-65-71_206 -4

Will Wilcox 70-65-71_206 -4

Chase Johnson 67-71-69_207 -3

Scott Gutschewski 68-70-69_207 -3

Roberto Díaz 69-69-69_207 -3

Bobby Bai 67-70-70_207 -3

Nicholas Lindheim 69-68-70_207 -3

Adam Svensson 67-69-71_207 -3

Derek Ernst 69-65-73_207 -3

Harry Hall 69-69-70_208 -2

Hayden Foster 69-69-70_208 -2

Michael Miller 69-69-71_209 -1

Paul Haley II 74-64-71_209 -1

Nick Voke 67-71-71_209 -1

Anders Albertson 68-69-72_209 -1

Joshua Creel 71-66-72_209 -1

Kevin Roy 70-66-73_209 -1

Erik Compton 71-67-72_210 E

Curtis Luck 65-73-72_210 E

Rico Hoey 67-70-73_210 E

Brett Drewitt 69-69-74_212 +2

