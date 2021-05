Korn Ferry Tour AdventHealth Championship Par Scores

Friday At Blue Hills Country Club Kansas City, Mo. Purse: $675,000 Yardage: 7,347; Par: 72 Second Round Round 2 Suspended…

Cameron Young 64-69_133 -11

Lorens Chan 69-67_136 -8

Vince India 67-69_136 -8

Joey Garber 68-69_137 -7

Dawie van der Walt 70-67_137 -7

Matt Ryan 72-65_137 -7

Jeremy Gandon 68-69_137 -7

David Lingmerth 69-68_137 -7

Davis Riley 69-69_138 -6

Nicolas Echavarria 68-70_138 -6

Kyler Dunkle 70-68_138 -6

Grayson Murray 66-73_139 -5

Chad Ramey 71-68_139 -5

Mickey DeMorat 68-71_139 -5

Ryan McCormick 69-70_139 -5

Scott Stevens 71-68_139 -5

Nick Hardy 68-72_140 -4

Jonathan Hodge 70-70_140 -4

Luke Kwon 70-70_140 -4

Chase Koepka 69-71_140 -4

Ben Kohles 68-72_140 -4

Kevin Dougherty 67-73_140 -4

Roberto Díaz 72-68_140 -4

Jamie Lovemark 67-73_140 -4

Stuart Macdonald 66-74_140 -4

Mikel Martinson 68-72_140 -4

Andre Metzger 72-68_140 -4

Mark Hensby 69-72_141 -3

Drew Weaver 73-68_141 -3

Aaron Baddeley 70-71_141 -3

Taylor Pendrith 69-72_141 -3

Paul Barjon 71-70_141 -3

Seth Reeves 69-72_141 -3

Brian Campbell 70-71_141 -3

Chase Wright 71-70_141 -3

KK Limbhasut 70-71_141 -3

Eric Cole 70-71_141 -3

Alex Springer 71-70_141 -3

Derek Ernst 70-71_141 -3

Taylor Montgomery 71-70_141 -3

Kevin Chappell 66-75_141 -3

William McGirt 71-70_141 -3

Jared Wolfe 72-69_141 -3

Scott Gutschewski 69-72_141 -3

Will Cannon 70-71_141 -3

Alex Kang 68-73_141 -3

Zach Wright 70-71_141 -3

Derek Lamely 74-68_142 -2

Hayden Buckley 71-71_142 -2

Taylor Dickson 69-73_142 -2

Chandler Blanchet 70-72_142 -2

Nicholas Thompson 73-69_142 -2

Julián Etulain 68-74_142 -2

David Kocher 66-76_142 -2

Greyson Sigg 67-75_142 -2

Dylan Wu 70-72_142 -2

Jonathan Randolph 68-74_142 -2

Joshua Creel 68-74_142 -2

Max McGreevy 72-70_142 -2

Tag Ridings 69-73_142 -2

Marcelo Rozo 71-71_142 -2

Spencer Levin 70-72_142 -2

Kevin Lucas 75-67_142 -2

Brian Richey 70-72_142 -2

Kent Bulle 71-71_142 -2

Jack Maguire 67-75_142 -2

Wade Binfield 74-69_143 -1

Brett Drewitt 74-69_143 -1

Tyson Alexander 70-73_143 -1

Erik Compton 72-71_143 -1

Tom Whitney 68-75_143 -1

Mark Baldwin 69-74_143 -1

Dawson Armstrong 69-74_143 -1

Chris Thompson 71-72_143 -1

James Nicholas 70-73_143 -1

Sam Stevens 69-74_143 -1

Zach Bauchou 71-72_143 -1

Kyle Jones 72-71_143 -1

Greg Yates 72-71_143 -1

Curtis Thompson 68-75_143 -1

Eric Axley 72-71_143 -1

Luke Guthrie 72-71_143 -1

Austin Smotherman 72-71_143 -1

Max Rottluff 71-72_143 -1

Rico Hoey 71-72_143 -1

Brad Brunner 69-74_143 -1

Mark Blakefield 71-72_143 -1

Kevin Roy 72-71_143 -1

Steve Lewton 71-72_143 -1

Brady Schnell 72-72_144 E

T.J. Vogel 71-73_144 E

Sangmoon Bae 74-70_144 E

Justin Lower 73-71_144 E

Matt Every 71-73_144 E

Nick Voke 72-72_144 E

Zach Cabra 73-71_144 E

Billy Tom Sargent 70-74_144 E

Matt Atkins 71-73_144 E

Chandler Eaton 69-75_144 E

Andrew Novak 71-73_144 E

Ollie Schniederjans 74-70_144 E

Rhein Gibson 70-74_144 E

Dan McCarthy 72-72_144 E

Grant Hirschman 70-74_144 E

Michael Gellerman 69-75_144 E

Brandon Crick 70-74_144 E

Steven Alker 68-76_144 E

John Somers 72-72_144 E

Andrew Svoboda 71-74_145 +1

Charlie Saxon 66-79_145 +1

Charlie Wi 73-72_145 +1

Rodrigo Lee 71-74_145 +1

Brandon Matthews 71-74_145 +1

Brad Hopfinger 69-76_145 +1

Matt Gilchrest 74-71_145 +1

Thomas Forster 71-74_145 +1

Patrick Flavin 69-76_145 +1

Lee Hodges 71-75_146 +2

George Cunningham 70-76_146 +2

Michael Miller 72-74_146 +2

Harrison Endycott 74-72_146 +2

Tyrone Van Aswegen 68-78_146 +2

Cyril Bouniol 71-75_146 +2

John VanDerLaan 75-71_146 +2

Daniel Sutton 70-76_146 +2

Paul Haley II 74-73_147 +3

Byron Meth 74-73_147 +3

Harry Hall 73-74_147 +3

Oscar Fraustro 77-70_147 +3

Evan Harmeling 72-76_148 +4

Jordan Hahn 75-73_148 +4

Robby Ormand 76-72_148 +4

Shane Smith 73-75_148 +4

Derek Ackerman 74-74_148 +4

Andy Spencer 76-72_148 +4

John Oda 77-71_148 +4

Peter Creighton 69-79_148 +4

Steve LeBrun 77-72_149 +5

Andy Pope 72-77_149 +5

Chandler Phillips 78-71_149 +5

David Skinns 73-76_149 +5

Matthew Campbell 77-72_149 +5

Conrad Shindler 72-77_149 +5

Alex Chiarella 77-73_150 +6

Andres Gonzales 73-77_150 +6

Alex Prugh 73-78_151 +7

Augusto Núñez 73-78_151 +7

Sam Saunders 79-73_152 +8

Matt Oshrine 77-75_152 +8

Jamie Arnold 73-79_152 +8

Trevor Sluman 78-74_152 +8

Bobby Bai 72-80_152 +8

Ross Miller 77-76_153 +9

Jordan Niebrugge 79-77_156 +12

Did Not Finish Round

Trevor Cone

