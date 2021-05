Kentucky Derby Winners

2021 — Medina Spirit 2020 — Authentic 2019 — Country House 2018 — Justify 2017 — Always Dreaming 2016 —…

2021 — Medina Spirit

2020 — Authentic

2019 — Country House

2018 — Justify

2017 — Always Dreaming

2016 — Nyquist

2015 — American Pharoah

2014 — California Chrome

2013 — Orb

2012 — I’ll Have Another

2011 — Animal Kingdom

2010 — Super Saver

2009 — Mine That Bird

2008 — Big Brown

2007 — Street Sense

2006 — Barbaro

2005 — Giacomo

2004 — Smarty Jones

2003 — Funny Cide

2002 — War Emblem

2001 — Monarchos

2000 — Fusaichi Pegasus

1999 — Charismatic

1998 — Real Quiet

1997 — Silver Charm

1996 — Grindstone

1995 — Thunder Gulch

1994 — Go for Gin

1993 — Sea Hero

1992 — Lil E. Tee

1991 — Strike the Gold

1990 — Unbridled

1989 — Sunday Silence

1988 — Winning Colors

1987 — Alysheba

1986 — Ferdinand

1985 — Spend A Buck

1984 — Swale

1983 — Sunny’s Halo

1982 — Gato Del Sol

1981 — Pleasant Colony

1980 — Genuine Risk

1979 — Spectacular Bid

1978 — Affirmed

1977 — Seattle Slew

1976 — Bold Forbes

1975 — Foolish Pleasure

1974 — Cannonade

1973 — Secretariat

1972 — Riva Ridge

1971 — Canonero II

1970 — Dust Commander

1969 — Majestic Prince

1968 — Forward Pass

1967 — Proud Clarion

1966 — Kauai King

1965 — Lucky Debonair

1964 — Northern Dancer

1963 — Chateaugay

1962 — Decidedly

1961 — Carry Back

1960 — Venetian Way

1959 — Tomy Lee

1958 — Tim Tam

1957 — Iron Liege

1956 — Needles

1955 — Swaps

1954 — Determine

1953 — Dark Star

1952 — Hill Gail

1951 — Count Turf

1950 — Middleground

1949 — Ponder

1948 — Citation

1947 — Jet Pilot

1946 — Assault

1945 — Hoop, Jr.

1944 — Pensive

1943 — Count Fleet

1942 — Shut Out

1941 — Whirlaway

1940 — Gallahadion

1939 — Johnstown

1938 — Lawrin

1937 — War Admiral

1936 — Bold Venture

1935 — Omaha

1934 — Cavalcade

1933 — Brokers Tip

1932 — Burgoo King

1931 — Twenty Grand

1930 — Gallant Fox

1929 — Clyde Van Dusen

1928 — Reigh Count

1927 — Whiskery

1926 — Bubbling Over

1925 — Flying Ebony

1924 — Black Gold

1923 — Zev

1922 — Morvich

1921 — Behave Yourself

1920 — Paul Jones

1919 — Sir Barton

1918 — Exterminator

1917 — Omar Khayyam

1916 — George Smith

1915 — Regret

1914 — Old Rosebud

1913 — Donerail

1912 — Worth

1911 — Meridan

1910 — Donau

1909 — Wintergreen

1908 — Stone Street

1907 — Pink Star

1906 — Sir Huon

1905 — Agile

1904 — Elwood

1903 — Judge Himes

1902 — Alan-a-Dale

1901 — His Eminence

1900 — Lieut. Gibson

1899 — Manuel

1898 — Plaudit

1897 — Typhoon II

1896 — Ben Brush

1895 — Halma

1894 — Chant

1893 — Lookout

1892 — Azra

1891 — Kingman

1890 — Riley

1889 — Spokane

1888 — MacBeth II

1887 — Montrose

1886 — Ben Ali

1885 — Joe Cotton

1884 — Buchanan

1883 — Leonatus

1882 — Apollo

1881 — Hindoo

1880 — Fonso

1879 — Lord Murphy

1878 — Day Star

1877 — Baden Baden

1876 — Vagrant

1875 — Aristides

