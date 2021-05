Indy 500-Lineup

Sunday, May 30 At Indianapolis Motor Speedway Indianapolis Lap length: 2.5 miles (Car number in parentheses) 1. (9) Scott Dixon,…

Sunday, May 30 At Indianapolis Motor Speedway Indianapolis Lap length: 2.5 miles (Car number in parentheses)

1. (9) Scott Dixon, Honda, 231.685 mph.

2. (26) Colton Herta, Honda, 231.655.

3. (21) Rinus VeeKay, Chevrolet, 231.511.

4. (20) Ed Carpenter, Chevrolet, 231.504.

5. (48) Tony Kanaan, Honda, 231.032.

6. (10) Alex Palou, Honda, 230.616.

7. (28) Ryan Hunter-Reay, Honda, 230.499.

8. (06) Helio Castroneves, Honda, 230.355.

9. (8) Marcus Ericsson, Honda, 230.318.

10. (27) Alexander Rossi, Honda, 231.046.

11. (18) Ed Jones, Honda, 231.044.

12. (5) Pato O’Ward, Chevrolet, 230.864.

13. (51) Pietro Fittipaldi, Honda, 230.846.

14. (7) Felix Rosenqvist, Chevrolet, 230.744.

15. (30) Takuma Sato, Honda, 230.708.

16. (29) James Hinchcliffe, Honda, 230.563.

17. (3) Scott McLaughlin, Chevrolet, 230.557.

18. (15) Graham Rahal, Honda, 230.521.

19. (47) Conor Daly, Chevrolet, 230.427.

20. (60) Jack Harvey, Honda, 230.191.

21. (2) Josef Newgarden, Chevrolet, 230.071.

22. (1) JR Hildebrand, Chevrolet, 229.980.

23. (45) Santino Ferrucci, Honda, 229.949.

24. (86) Juan Pablo Montoya, Chevrolet, 229.891.

25. (98) Marco Andretti, Honda, 229.872.

26. (22) Simon Pagenaud, Chevrolet, 229.778.

27. (14) Sebastien Bourdais, Chevrolet, 229.744.

28. (25) Stefan Wilson, Honda, 229.714.

29. (59) Max Chilton, Chevrolet, 229.417.

30. (4) Dalton Kellett, Chevrolet, 228.323.

31. (24) Sage Karam, Chevrolet, 229.156.

32. (12) Will Power, Chevrolet, 228.876.

33. (16) Simona De Silvestro, Chevrolet, 228.353.

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.