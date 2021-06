At St. Gallen, Switzerland

United States 1 0—1 Switzerland 1 1—2 First half_1, United States, Lletget (Aaronson), 5th minute. 2, Switzerland, Rodriguez (Widmer), 10th…

United States 1 0—1 Switzerland 1 1—2

First half_1, United States, Lletget (Aaronson), 5th minute. 2, Switzerland, Rodriguez (Widmer), 10th minute.

Second half_2, Switzerland, Zuber, 63rd.

Yellow cards_. Red cards_None.

Referee_Harm Osmers, Germany. Linesmen_Eduard Beitinger, Germany; Thorsten Schiffner, Germany.

A_NA.

Lineups

United States_Ethan Horvath; Reggie Cannon (DeAndre Yedlin, 81st), John Brooks (Tim Ream, 61st), Mark McKenzie, Sergiño Dest; Jackson Yueill (Yunus Musah, 61st), Sebastian Lletget (Kellyn Acosta, 61st), Weston McKennie, Brendan Aaronson, Gio Reyna (Tim Weah, 72nd); Josh Sargent (Jordan Siebatcheu, 72nd)

Switzerland_Yann Sommer; Silvvan Widmer, Nico Elvedi (Manuel Akanji, 46th), Fabian Schär, Loris Benito (Remo Freuler, 46th); Denis Zakaria, Granit Zhaka, Ricardo Rodriguez (Eray Cömert, 69th), Xherdan Shaqiri (Steven Zuber, 46th); Breel Embolo (Admir Mehmedi, 69th), Haris Seferovic (Christian Fassnacht, 84th)

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.