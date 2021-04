WNBA Draft No 1 Selections

2021 — Charli Collier, Dallas, C, Texas 2020 — Sabrina Ionescu, New York, G, Oregon 2019 — Jackie Young, Las…

2021 — Charli Collier, Dallas, C, Texas

2020 — Sabrina Ionescu, New York, G, Oregon

2019 — Jackie Young, Las Vegas, G, Notre Dame

2018 — A’Ja Wilson, Las Vegas, C, South Carolina

2017 — Kelsey Plum, San Antonio, G, Washington

2016 — Breanna Stewart, Seattle, F, UConn

2015 — Jewell Loyd, Seattle, G, Notre Dame

2014 — Chiney Ogwumike, Connecticut, F, Stanford

2013 — Brittney Griner, Phoenix, C, Baylor

2012 — Nnemkadi Ogwumike, Los Angeles, F, Stanford

2011 — Maya Moore, Minnesota, F, UConn

2010 — Tina Charles, Connecticut, C, UConn

2009 — Angel McCoughtry, Atlanta, F, Louisville

2008 — Candace Parker, Los Angeles, F, Tennessee

2007 — Lindsey Harding, Phoenix, G, Duke

2006 — Seimone Augustus, Minnesota, G, LSU

2005 — Janel McCarville, Charlotte, C, Minnesota

2004 — Diana Taurasi, Phoenix, G, UConn

2003 — LaToya Thomas, Cleveland, F, Mississippi St.

2002 — Sue Bird, Seattle, G, UConn

2001 — Lauren Jackson, Seattle, F-C, Australia

2000 — Ann Wauters, Cleveland, C, Oost Vlaanderedn/VSV Orchies

1999 — Chamique Holdsclaw, Washington, G-F, Tennessee

1998 — Malgorzata Dydek, Utah, C, Poland

1997 — Dena Head, Utah, G, Tennessee

