Players who could be banned from Euro 2020

LONDON (AP) — Players on Super League clubs who could be banned from the European Championship (national team in parentheses):

AC MILAN

Gianluigi Donnarumma (Italy); Alessio Romagnoli (Italy); Simon Kjaer (Denmark); Davide Calabria (Italy); Sandro Tonali (Italy); Hakan Calhanoglu (Turkey); Ante Rebic (Croatia); Zlatan Ibrahimovic (Sweden); Alexis Saelemaekers (Belgium)

ARSENAL

Bernd Leno (Germany); Dejan Iliev (North Macedonia); Kieran Tierney (Scotland); Hector Bellerin (Spain); Cedric Soares (Portugal); Granit Xhaka (Switzerland); Dani Ceballos (Spain); Bukayo Saka (England); Alexandre Lacazette (France)

ATLETICO MADRID

Ivo Grbic (Croatia); Kieran Trippier (England); Sime Vrsaljko (Croatia); Marcos Llorente (Spain); Koke (Spain); Yannick Carrasco (Belgium); Thomas Lemar (France); Joao Felix (Portugal)

BARCELONA

Marc-Andre Ter Stegen (Germany); Clement Lenglet (France); Jordi Alba (Spain); Sergi Roberto (Spain); Frenkie de Jong (Netherlands); Sergio Busquets (Spain); Pedri (Spain); Ansu Fati (Spain); Ousmane Dembele (France); Trincao (Portugal); Antoine Griezmann (France); Martin Braithwaite (Denmark)

CHELSEA

Kepa Arrizabalaga (Spain); Kurt Zouma (France); Andreas Christensen (Denmark); Antonio Rüdiger (Germany); Ben Chilwell (England); Reece James (England); Emerson (Italy); Jorginho (Italy); N’Golo Kante (France); Mateo Kovacic (Croatia); Kai Havertz (Germany); Mason Mount (England); Callum Hudson-Odoi (England); Timo Werner (Germany); Tammy Abraham (England); Olivier Giroud (France)

INTER MILAN

Stefan de Vrij (Netherlands); Milan Skriniar (Slovakia); Alessandro Bastoni (Italy); Danilo D’Ambrosio (Italy); Marcelo Brozovic (Croatia); Nicolo Barella (Italy); Stefano Sensi (Italy); Christian Eriksen (Denmark); Ivan Perisic (Croatia); Romelu Lukaku (Belgium)

JUVENTUS

Wojciech Szczesny (Poland); Matthijs de Ligt (Netherlands); Merih Demiral (Turkey); Leonardo Bonucci (Italy); Giorgio Chiellini (Italy); Adrien Rabiot (France); Aaron Ramsey (Wales); Cristiano Ronaldo (Portugal); Federico Chiesa (Italy); Federico Bernardeschi (Italy); Dejan Kulusevski (Sweden); Alvaro Morata (Spain)

LIVERPOOL

Virgil van Dijk (Netherlands); Ozan Kabak (Turkey); Andrew Robertson (Scotland); Trent Alexander-Arnold (England); Neco Williams (Wales); Georginio Wijnaldum (Netherlands); Thiago Alcantara (Spain); Jordan Henderson (England); Diogo Jota (Portugal); Xherdan Shaqiri (Switzerland); Divock Origi (Belgium)

MANCHESTER CITY

Ruben Dias (Portugal); Aymeric Laporte (France); Nathan Ake (Netherlands); John Stones (England); Eric Garcia (Spain); Benjamin Mendy (France); Oleksandr Zinchenko (Ukraine); Joao Cancelo (Portugal); Kyle Walker (England); Rodri (Spain); Phil Foden (England); Ilkay Gundogan (Germany); Kevin de Bruyne (Belgium); Bernardo Silva (Portugal); Raheem Sterling (England); Ferran Torres (Spain)

MANCHESTER UNITED

David de Gea (Spain); Dean Henderson (England); Harry Maguire (England); Victor Lindelof (Sweden); Luke Shaw (England); Paul Pogba (France); Donny van de Beek (Netherlands); Scott McTominay (Scotland); Bruno Fernandes (Portugal); Marcus Rashford (England); Daniel James (Wales); Mason Greenwood (England); Anthony Martial (France)

REAL MADRID

Thibaut Courtois (Belgium); Andriy Lunin (Ukraine); Raphael Varane (France); Sergio Ramos (Spain); Ferland Mendy (France); Dani Carvajal (Spain); Toni Kroos (Germany); Luka Modric (Croatia); Eden Hazard (Belgium); Marco Asensio (Spain)

TOTTENHAM

Hugo Lloris (France); Toby Alderweireld (Belgium); Sergio Reguilon (Spain); Eric Dier (England); Joe Rodon (Wales); Harry Winks (England); Ben Davis (Wales); Tanguy Ndombele (France); Moussa Sissoko (France); Pierre-Emile Hojbjerg (Denmark); Dele Alli (England); Steven Bergwijn (Netherlands); Harry Kane (England); Gareth Bale (Wales)

