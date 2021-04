PGA Tour Masters Tournament Scores

Sunday At Augusta National Golf Club Augusta, Ga. Purse: $11.5 million Yardage: 7,475; Par: 72 Final Round Hideki Matsuyama (600),…

Sunday At Augusta National Golf Club Augusta, Ga. Purse: $11.5 million Yardage: 7,475; Par: 72 Final Round Hideki Matsuyama (600), $2,070,000 69-71-65-73—278 Will Zalatoris, $1,242,000 70-68-71-70—279 Xander Schauffele (180), $667,000 72-69-68-72—281 Jordan Spieth (180), $667,000 71-68-72-70—281 Marc Leishman (115), $437,000 72-67-70-73—282 Jon Rahm (115), $437,000 72-72-72-66—282 Justin Rose (100), $385,250 65-72-72-74—283 Corey Conners (91), $345,000 73-69-68-74—284 Patrick Reed (91), $345,000 70-75-70-69—284 Tony Finau (80), $299,000 74-66-73-72—285 Cameron Smith (80), $299,000 74-68-73-70—285 Stewart Cink (64), $218,500 74-69-72-71—286 Brian Harman (64), $218,500 69-69-74-74—286 Si Woo Kim (64), $218,500 71-69-74-72—286 Robert MacIntyre, $218,500 74-70-70-72—286 Kevin Na (64), $218,500 75-70-70-71—286 Webb Simpson (64), $218,500 70-76-70-70—286 Tyrrell Hatton (53), $161,000 71-74-74-68—287 Collin Morikawa (53), $161,000 73-69-75-70—287 Scottie Scheffler (53), $161,000 73-72-71-71—287 Harris English (44), $119,600 74-71-73-70—288 Viktor Hovland (44), $119,600 73-70-72-73—288 Shane Lowry (44), $119,600 71-73-72-72—288 Phil Mickelson (44), $119,600 75-72-69-72—288 Justin Thomas (44), $119,600 73-67-75-73—288 Abraham Ancer (33), $79,925 75-69-75-70—289 Paul Casey (33), $79,925 73-74-73-69—289 Cameron Champ (33), $79,925 72-68-77-72—289 Matt Jones (33), $79,925 74-69-74-72—289 Louis Oosthuizen (33), $79,925 76-70-72-71—289 Ian Poulter (33), $79,925 74-73-72-70—289 Charl Schwartzel (33), $79,925 74-71-72-72—289 Bubba Watson (33), $79,925 74-70-73-72—289 Matt Fitzpatrick (23), $60,663 74-70-73-73—290 Ryan Palmer (23), $60,663 74-68-73-75—290 Michael Thompson (23), $60,663 72-72-75-71—290 Matt Wallace (23), $60,663 74-72-71-73—290 Martin Laird (20), $52,900 74-71-72-74—291 Henrik Stenson (20), $52,900 73-71-71-76—291 Christiaan Bezuidenhout, $43,700 70-76-74-72—292 Mackenzie Hughes (15), $43,700 72-72-72-76—292 Sebastián Muñoz (15), $43,700 74-73-71-74—292 Joaquin Niemann (15), $43,700 75-71-70-76—292 Bernd Wiesberger, $43,700 74-66-74-78—292 Gary Woodland (15), $43,700 73-72-75-72—292 Bryson DeChambeau (11), $33,503 76-67-75-75—293 Tommy Fleetwood (11), $33,503 74-70-73-76—293 Brendon Todd (11), $33,503 73-71-76-73—293 Jason Kokrak (10), $29,900 71-76-71-77—295 Billy Horschel (9), $28,635 76-71-73-76—296 José María Olazábal (9), $28,635 75-71-75-75—296 Francesco Molinari (9), $27,600 74-73-69-81—297 Jim Herman (8), $27,140 76-70-76-76—298 Adam Scott (7), $26,680 74-73-79-73—299

