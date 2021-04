NHRA DENSO Spark Plug NHRA Four-Wide Nationals

Friday The Strip at Las Vegas Motor Speedway Las Vegas Friday’s First-round Qualifying Top Fuel 1. Steve Torrence, 3.741 seconds,…

1. Steve Torrence, 3.741 seconds, 328.94 mph; 2. Clay Millican, 3.788, 321.58; 3. Shawn Langdon, 3.796, 310.05; 4. Billy Torrence, 3.800, 323.04; 5. Justin Ashley, 3.821, 301.20; 6. Greg Carrillo, 3.827, 317.49; 7. Antron Brown, 3.840, 314.83; 8. Leah Pruett, 3.938, 260.51; 9. Jim Maroney, 4.014, 305.98; 10. Troy Buff, 4.667, 163.95; 11. Brittany Force, 5.067, 133.74; 12. Todd Paton, 5.272, 134.90; 13. Cameron Ferre, 6.305, 107.62. Not Qualified: 14. Doug Kalitta, DQ’ed.

Funny Car

1. Robert Hight, Chevy Camaro, 3.922, 327.59; 2. Matt Hagan, Dodge Charger, 3.946, 325.22; 3. John Force, Camaro, 3.954, 324.75; 4. Cruz Pedregon, Charger, 3.960, 323.50; 5. Bob Tasca III, Ford Mustang, 3.963, 325.77; 6. J.R. Todd, Toyota Camry, 3.980, 325.14; 7. Tim Wilkerson, Mustang, 3.998, 314.24; 8. Blake Alexander, Mustang, 4.049, 273.33; 9. Alexis DeJoria, Camry, 4.089, 264.49; 10. Jim Campbell, Charger, 4.090, 305.49; 11. Chad Green, Mustang, 4.122, 300.86; 12. Terry Haddock, Mustang, 4.159, 299.06; 13. Chris Morel, Charger, 4.183, 270.21; 14. Bobby Bode, Mustang, 4.608, 178.50; 15. Jonnie Lindberg, Mustang, 5.147, 157.71; 16. Ron Capps, Charger, 6.844, 98.23. Not Qualified: 17. Alex Miladinovich, 7.732, 86.31; 18. Jeff Diehl, 9.574, 64.91; 19. Steven Densham, 18.483, 889.91.

Pro Stock

1. Aaron Stanfield, Chevy Camaro, 6.671, 205.66; 2. Greg Anderson, Camaro, 6.683, 205.01; 3. Mason McGaha, Camaro, 6.686, 205.41; 4. Deric Kramer, Camaro, 6.686, 205.22; 5. Aaron Strong, Camaro, 6.689, 204.79; 6. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.696, 204.39; 7. Val Smeland, Camaro, 6.705, 205.22; 8. Chris McGaha, Camaro, 6.705, 205.01; 9. Kyle Koretsky, Camaro, 6.707, 204.85; 10. Kenny Delco, Camaro, 6.712, 205.41; 11. Fernando Cuadra Jr., Ford Mustang, 6.735, 203.86; 12. Alex Laughlin, Camaro, 6.740, 204.76; 13. Dallas Glenn, Camaro, 6.756, 204.42; 14. Alan Prusiensky, Dodge Dart, 7.180, 157.95; 15. Matt Hartford, Camaro, 15.942, 63.27; 16. Erica Enders, Camaro, 16.321, 79.69. Not Qualified: 17. Cristian Cuadra, 16.643, 48.28; 18. Fernando Cuadra, 23.024, 30.91.

Pro Stock Motorcycle

1. Matt Smith, EBR, 6.891, 195.96; 2. Angie Smith, EBR, 6.909, 195.51; 3. Scotty Pollacheck, EBR, 6.939, 195.17; 4. Ryan Oehler, EBR, 6.953, 193.24; 5. Steve Johnson, Suzuki, 6.962, 192.77; 6. Chip Ellis, Harley-Davidson, 6.970, 193.54; 7. Karen Stoffer, Suzuki, 6.985, 192.74; 8. Cory Reed, Suzuki, 7.070, 191.81; 9. Freddie Camarena, Suzuki, 7.134, 189.68; 10. Jerry Savoie, Suzuki, 7.515, 178.24; 11. Angelle Sampey, Suzuki, 7.880, 187.86; 12. Kelly Clontz, Suzuki, 10.710, 96.35.

