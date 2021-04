NASCAR-Xfinity Ag-Pro 300 Results

Saturday At Talladega Superspeedway Talladega, Ala. Lap length: 2.66 miles (Start position in parentheses) 1. (9) Jeb Burton, Chevrolet, 90…

Saturday

At Talladega Superspeedway

Talladega, Ala.

Lap length: 2.66 miles

(Start position in parentheses)

1. (9) Jeb Burton, Chevrolet, 90 laps, 49 points.

2. (1) Austin Cindric, Ford, 90, 50.

3. (11) AJ Allmendinger, Chevrolet, 90, 39.

4. (19) Riley Herbst, Ford, 90, 33.

5. (17) Ryan Sieg, Ford, 90, 32.

6. (4) Noah Gragson, Chevrolet, 90, 49.

7. (18) Brandon Brown, Chevrolet, 90, 33.

8. (5) Justin Haley, Chevrolet, 90, 39.

9. (10) Myatt Snider, Chevrolet, 90, 33.

10. (3) Harrison Burton, Toyota, 90, 33.

11. (23) Tommy Joe Martins, Chevrolet, 90, 26.

12. (2) Daniel Hemric, Toyota, 90, 33.

13. (27) Timmy Hill, Ford, 90, 24.

14. (14) Jeremy Clements, Chevrolet, 90, 23.

15. (22) Colin Garrett, Toyota, 90, 22.

16. (26) David Starr, Toyota, 90, 21.

17. (13) Brett Moffitt, Chevrolet, 90, 23.

18. (20) Jade Buford, Chevrolet, 90, 19.

19. (37) Colby Howard, Chevrolet, 90, 18.

20. (32) Landon Cassill, Chevrolet, 90, 17.

21. (30) Alex Labbe, Chevrolet, 90, 16.

22. (33) Jeffrey Earnhardt, Chevrolet, 90, 15.

23. (21) Kyle Weatherman, Chevrolet, 90, 14.

24. (38) Natalie Decker, Chevrolet, 90, 13.

25. (36) Matt Mills, Chevrolet, 90, 12.

26. (34) Jesse Little, Toyota, 90, 11.

27. (31) Mason Massey, Toyota, 90, 10.

28. (15) Josh Williams, Chevrolet, 90, 9.

29. (8) Justin Allgaier, Chevrolet, 90, 18.

30. (39) Ryan Vargas, Chevrolet, 90, 7.

31. (6) Josh Berry, Chevrolet, 90, 6.

32. (12) Michael Annett, Chevrolet, 88, 7.

33. (35) Joe Graf Jr, Chevrolet, 88, 4.

34. (24) Gray Gaulding, Chevrolet, electrical, 87, 3.

35. (16) Ty Dillon, Toyota, accident, 87, 8.

36. (29) Joey Gase, Ford, 85, 1.

37. (7) Brandon Jones, Toyota, accident, 84, 11.

38. (28) Caesar Bacarella, Chevrolet, garage, 84, 1.

39. (40) Jason White, Ford, suspension, 51, 1.

40. (25) Bayley Currey, Chevrolet, overheating, 34, 1.

Race Statistics were not immediately available.

NASCAR Driver Rating Formula

A maximum of 150 points can be attained in a race.

The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.

