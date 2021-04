NATIONAL LEAGUE BATTING_Hosmer, San Diego, .857; Seager, Los Angeles, .667; K.Marte, Arizona, .615; Castellanos, Cincinnati, .571; India, Cincinnati, .571; Goldschmidt,…

NATIONAL LEAGUE

BATTING_Hosmer, San Diego, .857; Seager, Los Angeles, .667; K.Marte, Arizona, .615; Castellanos, Cincinnati, .571; India, Cincinnati, .571; Goldschmidt, St. Louis, .556; Cronenworth, San Diego, .500; S.Marte, Miami, .500; Realmuto, Philadelphia, .500; Solano, San Francisco, .500.

RUNS_Castellanos, Cincinnati, 4; Cron, Colorado, 4; DeJong, St. Louis, 4; Goldschmidt, St. Louis, 4; Myers, San Diego, 4; Seager, Los Angeles, 4; Solano, San Francisco, 4; 13 tied at 3.

RBI_Hosmer, San Diego, 6; Carlson, St. Louis, 4; Turner, Los Angeles, 4; Myers, San Diego, 4; Longoria, San Francisco, 4; 12 tied at 3.

HITS_K.Marte, Arizona, 8; Seager, Los Angeles, 8; S.Marte, Miami, 7; Solano, San Francisco, 7; Hosmer, San Diego, 6; Goldschmidt, St. Louis, 5; Lux, Los Angeles, 5; Muncy, Los Angeles, 5; Story, Colorado, 5; 10 tied at 4.

DOUBLES_Betts, Los Angeles, 2; Cronenworth, San Diego, 2; Flores, San Francisco, 2; Goldschmidt, St. Louis, 2; Hoskins, Philadelphia, 2; K.Marte, Arizona, 2; Mateo, San Diego, 2; Myers, San Diego, 2; Realmuto, Philadelphia, 2; Seager, Los Angeles, 2; W.Smith, Los Angeles, 2; Solano, San Francisco, 2.

TRIPLES_Lux, Los Angeles, 2; Bellinger, Los Angeles, 1; Chisholm Jr., Miami, 1; Cronenworth, San Diego, 1; Frazier, Pittsburgh, 1; S.Marte, Miami, 1; Muncy, Los Angeles, 1; Owings, Colorado, 1.

HOME RUNS_Hosmer, San Diego, 2; DeJong, St. Louis, 2; Posey, San Francisco, 2; Longoria, San Francisco, 2; K.Marte, Arizona, 2; 20 tied at 1.

STOLEN BASES_Báez, Chicago, 2; Chisholm Jr., Miami, 2; Owings, Colorado, 2; 12 tied at 1.

PITCHING_Pagán, San Diego, 2-0; 13 tied at 1-0.

ERA_25 tied at 0.00.

STRIKEOUTS_Burnes, Milwaukee, 11; Bauer, Los Angeles, 10; Wheeler, Philadelphia, 10; Mahle, Cincinnati, 9; Fried, Atlanta, 8; Musgrove, San Diego, 8; Snell, San Diego, 8; Alcantara, Miami, 7; T.Anderson, Pittsburgh, 7; Cueto, San Francisco, 7; Gray, Colorado, 7.

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.