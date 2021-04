NATIONAL LEAGUE BATTING_Cronenworth, San Diego, 1.000; Owings, Colorado, 1.000; Goldschmidt, St. Louis, .800; K.Marte, Arizona, .800; Hosmer, San Diego, .750;…

NATIONAL LEAGUE

BATTING_Cronenworth, San Diego, 1.000; Owings, Colorado, 1.000; Goldschmidt, St. Louis, .800; K.Marte, Arizona, .800; Hosmer, San Diego, .750; Seager, Los Angeles, .667; Castellanos, Cincinnati, .600; 14 tied at .500.

RUNS_Cronenworth, San Diego, 3; Goldschmidt, St. Louis, 3; Owings, Colorado, 3; Castellanos, Cincinnati, 2; Contreras, Chicago, 2; Cron, Colorado, 2; Hampson, Colorado, 2; K.Marte, Arizona, 2; Myers, San Diego, 2; O’Neill, St. Louis, 2; Winker, Cincinnati, 2; Wong, Milwaukee, 2; Yelich, Milwaukee, 2.

RBI_Carlson, St. Louis, 3; Caratini, San Diego, 3; Hosmer, San Diego, 3; Shaw, Milwaukee, 3; A.Cabrera, Arizona, 3; Sandoval, Atlanta, 2; Locastro, Arizona, 2; Frazier, Pittsburgh, 2; O’Neill, St. Louis, 2; Castellanos, Cincinnati, 2; Hayes, Pittsburgh, 2; Tapia, Colorado, 2.

HITS_Goldschmidt, St. Louis, 4; K.Marte, Arizona, 4; Castellanos, Cincinnati, 3; Hosmer, San Diego, 3; Owings, Colorado, 3; 20 tied at 2.

DOUBLES_Goldschmidt, St. Louis, 2; 20 tied at 1.

TRIPLES_Cronenworth, San Diego, 1; Muncy, Los Angeles, 1; Owings, Colorado, 1.

HOME RUNS_Sandoval, Atlanta, 1; Locastro, Arizona, 1; Carlson, St. Louis, 1; Myers, San Diego, 1; Suárez, Cincinnati, 1; Hosmer, San Diego, 1; O’Neill, St. Louis, 1; Vogt, Arizona, 1; A.Cabrera, Arizona, 1; Castellanos, Cincinnati, 1; Hayes, Pittsburgh, 1; K.Marte, Arizona, 1.

STOLEN BASES_Owings, Colorado, 2; Alfaro, Miami, 1; Alford, Pittsburgh, 1; Contreras, Chicago, 1; Fowler, Pittsburgh, 1; Frazier, Pittsburgh, 1; Segura, Philadelphia, 1.

PITCHING_C.González, Colorado, 1-0; Brogdon, Philadelphia, 1-0; Gallegos, St. Louis, 1-0; Hader, Milwaukee, 1-0; Howard, Pittsburgh, 1-0; Pagán, San Diego, 1-0.

ERA_25 tied at 0.00.

STRIKEOUTS_Fried, Atlanta, 8; Alcantara, Miami, 7; Bumgarner, Arizona, 6; Darvish, San Diego, 6; Nola, Philadelphia, 6; F.Peralta, Milwaukee, 6; Woodruff, Milwaukee, 5; Flaherty, St. Louis, 4; Hendricks, Chicago, 4; 6 tied at 3.

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.