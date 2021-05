LPGA Hugel-Air Premia LA Open Scores

Friday At Wilshire Country Club Los Angeles, Calif. Purse: $1.5 million Yardage: 6,450; Par: 71 a-amateur Third Round Jessica Korda…

Friday At Wilshire Country Club Los Angeles, Calif. Purse: $1.5 million Yardage: 6,450; Par: 71 a-amateur Third Round

Jessica Korda 64-65-68_197

Jin Young Ko 67-65-66_198

Brooke M. Henderson 69-65-67_201

Angela Stanford 68-66-68_202

So Yeon Ryu 68-67-69_204

Hannah Green 68-67-69_204

Morgan Pressel 68-71-66_205

Tiffany Chan 65-70-70_205

Xiyu Lin 68-72-67_207

Jeongeun Lee6 68-69-70_207

Ashleigh Buhai 71-69-68_208

Pajaree Anannarukarn 71-68-69_208

Muni He 67-71-70_208

Gabriela Ruffels 70-67-71_208

Inbee Park 68-68-72_208

Ally Ewing 67-69-72_208

Austin Ernst 66-70-72_208

Brittany Altomare 72-69-68_209

Lauren Stephenson 71-69-69_209

Ryann O’Toole 69-70-70_209

Nelly Korda 66-73-70_209

Jennifer Kupcho 68-70-71_209

Carlota Ciganda 66-72-71_209

Moriya Jutanugarn 65-72-72_209

Dana Finkelstein 66-70-73_209

Sei Young Kim 67-66-76_209

Aditi Ashok 70-71-69_210

Nanna Koerstz Madsen 67-72-71_210

Christina Kim 69-69-72_210

Wichanee Meechai 71-66-73_210

Mel Reid 70-67-73_210

Azahara Munoz 69-68-73_210

Ariya Jutanugarn 71-71-69_211

Lindsey Weaver 69-73-69_211

Sarah Jane Smith 71-70-70_211

Georgia Hall 74-66-71_211

Gerina Piller 71-68-72_211

Minjee Lee 70-73-69_212

Jodi Ewart Shadoff 68-75-69_212

Mina Harigae 73-69-70_212

Sarah Burnham 70-71-71_212

Haeji Kang 68-73-71_212

Esther Lee 69-71-72_212

Maria Fassi 68-71-73_212

Amy Yang 71-73-69_213

Charley Hull 70-72-71_213

Pernilla Lindberg 73-68-72_213

Angel Yin 70-69-74_213

Sophia Popov 67-77-70_214

Jennifer Song 76-66-72_214

Ssu-Chia Cheng 72-70-72_214

Mi Hyang Lee 72-69-73_214

Anna Nordqvist 71-70-73_214

Megan Khang 71-70-73_214

Shanshan Feng 69-72-73_214

Lexi Thompson 70-70-74_214

A Lim Kim 67-71-76_214

Jennifer Chang 70-74-71_215

Emma Talley 74-69-72_215

Celine Boutier 69-73-73_215

Marina Alex 68-73-74_215

Yealimi Noh 68-73-74_215

Giulia Molinaro 70-70-75_215

Wei-Ling Hsu 72-72-72_216

Brittany Lang 72-72-72_216

Pornanong Phatlum 69-75-72_216

Lizette Salas 72-70-74_216

Su Oh 66-76-74_216

Dani Holmqvist 71-73-73_217

Albane Valenzuela 72-69-76_217

Sarah Kemp 69-72-76_217

Alison Lee 67-71-79_217

Marissa Steen 71-73-75_219

In Kyung Kim 70-74-75_219

Lindy Duncan 73-70-76_219

Katherine Kirk 74-69-77_220

Jaye Marie Green 72-71-77_220

Gaby Lopez 69-74-77_220

