LPGA Hugel-Air Premia LA Open Par Scores

Saturday At Wilshire Country Club Los Angeles, Calif. Purse: $1.5 million Yardage: 6,447; Par: 71 Final Round

Brooke M. Henderson, $225,000 69-65-67-67_268 -16

Jessica Korda, $136,903 64-65-68-72_269 -15

Hannah Green, $88,070 68-67-69-66_270 -14

Jin Young Ko, $88,070 67-65-66-72_270 -14

So Yeon Ryu, $56,215 68-67-69-68_272 -12

Angela Stanford, $56,215 68-66-68-70_272 -12

Jeongeun Lee6, $42,349 68-69-70-66_273 -11

Morgan Pressel, $35,229 68-71-66-69_274 -10

Tiffany Chan, $35,229 65-70-70-69_274 -10

Mel Reid, $29,232 70-67-73-66_276 -8

Nelly Korda, $29,232 66-73-70-67_276 -8

Lauren Stephenson, $24,634 71-69-69-68_277 -7

Dana Finkelstein, $24,634 66-70-73-68_277 -7

Ally Ewing, $24,634 67-69-72-69_277 -7

Esther Lee, $21,136 69-71-72-66_278 -6

Inbee Park, $21,136 68-68-72-70_278 -6

Gerina Piller, $17,639 71-68-72-68_279 -5

Christina Kim, $17,639 69-69-72-69_279 -5

Ryann O’Toole, $17,639 69-70-70-70_279 -5

Moriya Jutanugarn, $17,639 65-72-72-70_279 -5

Sei Young Kim, $17,639 67-66-76-70_279 -5

Gabriela Ruffels *, $17,639 70-67-71-71_279 -5

Ariya Jutanugarn, $14,598 71-71-69-69_280 -4

Carlota Ciganda, $14,598 66-72-71-71_280 -4

Ashleigh Buhai, $14,598 71-69-68-72_280 -4

Pajaree Anannarukarn, $14,598 71-68-69-72_280 -4

Shanshan Feng, $12,262 69-72-73-67_281 -3

Sarah Burnham, $12,262 70-71-71-69_281 -3

Nanna Koerstz Madsen, $12,262 67-72-71-71_281 -3

Jennifer Kupcho, $12,262 68-70-71-72_281 -3

Xiyu Lin, $12,262 68-72-67-74_281 -3

Celine Boutier, $9,626 69-73-73-67_282 -2

A Lim Kim, $9,626 67-71-76-68_282 -2

Angel Yin, $9,626 70-69-74-69_282 -2

Minjee Lee, $9,626 70-73-69-70_282 -2

Wichanee Meechai, $9,626 71-66-73-72_282 -2

Brittany Altomare, $9,626 72-69-68-73_282 -2

Austin Ernst, $9,626 66-70-72-74_282 -2

Alison Lee ‥, $7,795 67-71-79-66_283 -1

Aditi Ashok, $7,795 70-71-69-73_283 -1

Azahara Munoz, $7,795 69-68-73-73_283 -1

Wei-Ling Hsu, $6,287 72-72-72-68_284 E

Marina Alex, $6,287 68-73-74-69_284 E

Giulia Molinaro, $6,287 70-70-75-69_284 E

Ssu-Chia Cheng, $6,287 72-70-72-70_284 E

Anna Nordqvist, $6,287 71-70-73-70_284 E

Lexi Thompson, $6,287 70-70-74-70_284 E

Amy Yang, $6,287 71-73-69-71_284 E

Haeji Kang, $6,287 68-73-71-72_284 E

Pornanong Phatlum, $5,022 69-75-72-69_285 +1

Yealimi Noh, $5,022 68-73-74-70_285 +1

Megan Khang, $5,022 71-70-73-71_285 +1

Maria Fassi, $5,022 68-71-73-73_285 +1

Lindy Duncan, $4,347 73-70-76-67_286 +2

Su Oh, $4,347 66-76-74-70_286 +2

Jennifer Song, $4,347 76-66-72-72_286 +2

Mi Hyang Lee, $4,347 72-69-73-72_286 +2

Mina Harigae, $4,347 73-69-70-74_286 +2

Brittany Lang, $3,648 72-72-72-71_287 +3

Lizette Salas, $3,648 72-70-74-71_287 +3

Emma Talley, $3,648 74-69-72-72_287 +3

Sophia Popov, $3,648 67-77-70-73_287 +3

Charley Hull, $3,648 70-72-71-74_287 +3

Jodi Ewart Shadoff, $3,648 68-75-69-75_287 +3

Gaby Lopez, $3,185 69-74-77-68_288 +4

Sarah Kemp, $3,185 69-72-76-71_288 +4

Jennifer Chang, $3,185 70-74-71-73_288 +4

Pernilla Lindberg, $3,185 73-68-72-75_288 +4

Lindsey Weaver, $3,185 69-73-69-77_288 +4

Sarah Jane Smith, $3,185 71-70-70-77_288 +4

Marissa Steen, $2,942 71-73-75-70_289 +5

In Kyung Kim, $2,942 70-74-75-70_289 +5

Katherine Kirk, $2,849 74-69-77-70_290 +6

Georgia Hall, $2,849 74-66-71-79_290 +6

Muni He, $2,849 67-71-70-82_290 +6

Dani Holmqvist, $2,761 71-73-73-76_293 +9

Albane Valenzuela, $2,761 72-69-76-76_293 +9

Jaye Marie Green, $2,708 72-71-77-75_295 +11

