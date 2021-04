LPGA ANA Inspiration Par Scores

Sunday At Mission Hills Country Club Rancho Mirage, Calif. Purse: $3.1 million Yardage: 6,865; Par: 72 Final Round Patty Tavatanakit,…

Sunday At Mission Hills Country Club Rancho Mirage, Calif. Purse: $3.1 million Yardage: 6,865; Par: 72 Final Round

Patty Tavatanakit, $465,000 66-69-67-68_270 -18

Lydia Ko, $287,716 70-69-71-62_272 -16

Sei Young Kim, $151,615 72-71-68-66_277 -11

Nelly Korda, $151,615 71-70-70-66_277 -11

Nanna Koerstz Madsen, $151,615 72-68-71-66_277 -11

Shanshan Feng, $151,615 67-69-72-69_277 -11

Jin Young Ko, $79,025 69-70-71-68_278 -10

Inbee Park, $79,025 70-69-70-69_278 -10

Ally Ewing, $79,025 71-70-66-71_278 -10

Megan Khang, $59,333 68-73-71-67_279 -9

Moriya Jutanugarn, $59,333 68-69-73-69_279 -9

Mirim Lee, $59,333 69-70-68-72_279 -9

Danielle Kang, $51,666 72-70-73-65_280 -8

Mel Reid, $43,476 71-73-70-67_281 -7

Pernilla Lindberg, $43,476 72-72-69-68_281 -7

Mi Hyang Lee, $43,476 73-71-68-69_281 -7

Hannah Green, $43,476 71-71-70-69_281 -7

Charley Hull, $43,476 69-69-71-72_281 -7

Stephanie Meadow, $34,340 71-73-71-67_282 -6

Ryann O’Toole, $34,340 71-71-72-68_282 -6

Christina Kim, $34,340 70-70-73-69_282 -6

Brooke M. Henderson, $34,340 75-69-68-70_282 -6

Gabriela Ruffels, $34,340 72-70-69-71_282 -6

Yu Liu, $34,340 71-71-69-71_282 -6

Minjee Lee, $28,984 72-70-74-67_283 -5

Anna Nordqvist, $28,984 68-70-74-71_283 -5

Gaby Lopez, $28,984 73-67-70-73_283 -5

Cristie Kerr, $23,352 72-73-74-65_284 -4

Jenny Shin, $23,352 71-74-72-67_284 -4

Hyo Joo Kim, $23,352 72-73-70-69_284 -4

Lauren Stephenson, $23,352 71-72-72-69_284 -4

Yui Kawamoto, $23,352 71-69-75-69_284 -4

Azahara Munoz, $23,352 70-72-72-70_284 -4

Leona Maguire, $23,352 67-73-74-70_284 -4

Pajaree Anannarukarn, $23,352 71-69-71-73_284 -4

Xiyu Lin, $18,194 72-72-73-68_285 -3

Lexi Thompson, $18,194 70-72-75-68_285 -3

Georgia Hall, $18,194 69-70-77-69_285 -3

Jessica Korda, $18,194 69-76-68-72_285 -3

Angela Stanford, $14,560 72-73-70-71_286 -2

Amy Olson, $14,560 73-69-73-71_286 -2

Austin Ernst, $14,560 73-68-73-72_286 -2

Mi Jung Hur, $14,560 71-71-71-73_286 -2

Gerina Piller, $14,560 70-72-71-73_286 -2

Stacy Lewis, $14,560 76-69-67-74_286 -2

Jaye Marie Green, $14,560 71-71-70-74_286 -2

Hee Young Park, $11,971 73-72-72-70_287 -1

Maria Fernanda Torres, $11,971 73-72-72-70_287 -1

Jeongeun Lee6, $11,971 71-70-72-74_287 -1

Bronte Law, $10,081 69-74-76-69_288 E

Yuka Saso, $10,081 69-71-77-71_288 E

Pornanong Phatlum, $10,081 70-75-71-72_288 E

Celine Boutier, $10,081 75-69-72-72_288 E

Amy Yang, $10,081 70-73-73-72_288 E

Dani Holmqvist, $10,081 70-70-74-74_288 E

So Yeon Ryu, $10,081 72-72-68-76_288 E

Brittany Lincicome, $8,507 73-70-73-73_289 +1

Angel Yin, $8,507 72-73-70-74_289 +1

Linnea Strom, $8,507 75-69-68-77_289 +1

Ariya Jutanugarn, $7,719 68-75-76-71_290 +2

Jennifer Kupcho, $7,719 69-72-77-72_290 +2

Sophia Popov, $7,719 70-69-73-78_290 +2

Eun-Hee Ji, $7,167 72-72-76-71_291 +3

Kelly Tan, $7,167 71-73-76-71_291 +3

Nicole Broch Larsen, $7,167 71-74-73-73_291 +3

Caroline Masson, $7,167 73-71-73-74_291 +3

Aditi Ashok, $6,695 73-72-75-72_292 +4

Nasa Hataoka, $6,695 75-69-74-74_292 +4

Jennifer Song, $6,458 72-72-74-75_293 +5

Kristen Gillman, $6,263 72-73-74-75_294 +6

Cydney Clanton, $6,263 74-70-73-77_294 +6

