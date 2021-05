Korn Ferry Tour Veritex Bank Championship Scores

Sunday At Texas Rangers Golf Course Arlington, Texas Purse: $600,000 Yardage: 6,987; Par: 72 Final Round Tyson Alexander, $108,000 67-65-65-64_261…

Sunday At Texas Rangers Golf Course Arlington, Texas Purse: $600,000 Yardage: 6,987; Par: 72 Final Round

Tyson Alexander, $108,000 67-65-65-64_261

Theo Humphrey, $54,000 64-63-65-70_262

Brett Drewitt, $31,500 65-67-64-68_264

Taylor Moore, $31,500 67-69-63-65_264

Nicolas Echavarria, $18,700 69-66-64-66_265

Dan McCarthy, $18,700 64-63-69-69_265

Andrew Novak, $18,700 67-64-70-64_265

Chandler Phillips, $18,700 65-67-64-69_265

Kevin Roy, $18,700 69-64-66-66_265

Carl Yuan, $18,700 67-64-67-67_265

George Cunningham, $12,773 65-68-65-68_266

Zecheng Dou, $12,773 65-69-67-65_266

Paul Haley II, $12,773 70-63-64-69_266

Charlie Saxon, $12,773 67-66-66-67_266

Paul Barjon, $9,600 71-62-66-68_267

Erik Barnes, $9,600 66-69-65-67_267

Brian Campbell, $9,600 70-63-67-67_267

Ben Kohles, $9,600 65-67-64-71_267

Taylor Pendrith, $9,600 71-64-68-64_267

Anders Albertson, $6,816 62-65-70-71_268

Jamie Arnold, $6,816 68-66-65-69_268

Max Greyserman, $6,816 63-69-66-70_268

Rico Hoey, $6,816 66-68-63-71_268

Chad Ramey, $6,816 66-65-70-67_268

Will Cannon, $5,126 65-64-70-70_269

Lee Hodges, $5,126 66-68-68-67_269

Andy Pope, $5,126 67-68-66-68_269

Alex Chiarella, $4,020 67-68-70-65_270

Erik Compton, $4,020 70-66-68-66_270

Evan Harmeling, $4,020 67-67-67-69_270

Luke Kwon, $4,020 68-68-66-68_270

Jack Maguire, $4,020 68-68-65-69_270

Max McGreevy, $4,020 65-65-70-70_270

Mito Pereira, $4,020 71-63-66-70_270

Jimmy Stanger, $4,020 70-65-68-67_270

T.J. Vogel, $4,020 67-69-67-67_270

Michael Arnaud, $3,150 67-67-70-67_271

Tommy Gainey, $3,150 68-67-69-67_271

Joey Garber, $3,150 64-69-67-71_271

Nick Hardy, $3,150 68-67-65-71_271

Stephan Jaeger, $3,150 68-67-69-67_271

Brandon Wu, $3,150 68-67-68-68_271

Mark Blakefield, $2,850 67-66-67-72_272

Stephen Franken, $2,850 69-67-66-70_272

Sahith Theegala, $2,850 69-66-66-71_272

Hayden Buckley, $2,641 69-63-70-71_273

J.T. Griffin, $2,641 67-65-68-73_273

Chase Johnson, $2,641 69-66-68-70_273

Justin Lower, $2,641 66-68-68-71_273

Nick Voke, $2,641 68-67-65-73_273

Kyle Reifers, $2,641 70-66-70-67_273

David Skinns, $2,641 67-69-70-67_273

Joshua Creel, $2,514 69-67-70-68_274

Julián Etulain, $2,514 69-66-68-71_274

Vince India, $2,514 66-68-69-71_274

Chip McDaniel, $2,514 67-63-65-79_274

James Nicholas, $2,514 68-68-69-69_274

Adam Svensson, $2,514 66-70-71-67_274

Augusto Núñez, $2,472 66-70-71-68_275

Nicholas Lindheim, $2,454 68-67-69-72_276

Curtis Thompson, $2,454 66-70-68-72_276

Patrick Fishburn, $2,424 66-69-71-71_277

Erik Flores, $2,424 67-68-68-74_277

Grant Hirschman, $2,424 66-70-72-69_277

Kyle Jones, $2,400 66-68-73-71_278

Jake Knapp, $2,388 67-69-72-71_279

Sam Saunders, $2,376 70-65-71-74_280

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.