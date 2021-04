European Tour Gran Canaria Lopesan Open Par Scores

Sunday At Meloneras Golf Club Las Palmas, Spain Purse: $1.2 million Yardage: 6,503; Par: 70 Final Round Garrick Higgo, South…

Sunday At Meloneras Golf Club Las Palmas, Spain Purse: $1.2 million Yardage: 6,503; Par: 70 Final Round

Garrick Higgo, South Africa 65-64-63-63_255 -25

Maximilian Kieffer, Germany 63-65-68-62_258 -22

Jeff Winther, Denmark 67-66-62-64_259 -21

Sam Horsfield, England 69-61-65-66_261 -19

Thorbjorn Olesen, Denmark 65-61-70-66_262 -18

Connor Syme, Scotland 71-61-62-68_262 -18

Joachim B. Hansen, Denmark 63-67-66-67_263 -17

Marcel Schneider, Germany 68-66-65-65_264 -16

Richard Bland, England 64-66-68-66_264 -16

Jack Senior, England 66-65-67-66_264 -16

Darius Van Driel, Netherlands 66-65-67-66_264 -16

Joost Luiten, Netherlands 63-68-66-67_264 -16

Matthias Schwab, Austria 65-63-66-70_264 -16

Matthieu Pavon, France 66-64-64-70_264 -16

Antoine Rozner, France 66-68-67-64_265 -15

Adrian Meronk, Poland 67-68-66-64_265 -15

Justin Harding, South Africa 65-67-65-68_265 -15

Nicolai Hojgaard, Denmark 67-64-66-68_265 -15

Jamie Donaldson, Wales 65-67-64-69_265 -15

Guido Migliozzi, Italy 70-64-62-69_265 -15

Victor Dubuisson, France 68-62-71-65_266 -14

Maverick Antcliff, Australia 66-63-71-66_266 -14

Jonathan Caldwell, Northern Ireland 68-65-67-66_266 -14

Niall Kearney, Ireland 66-68-64-68_266 -14

Alejandro Del Rey, Spain 64-68-65-69_266 -14

Clement Sordet, France 65-68-64-69_266 -14

Alexander Bjork, Sweden 67-66-64-69_266 -14

Ashun Wu, China 67-68-61-70_266 -14

Garrick Porteous, England 68-67-67-65_267 -13

Robin Roussel, France 63-65-72-67_267 -13

Pep Angles, Spain 71-64-65-67_267 -13

Calum Hill, Scotland 68-66-66-67_267 -13

Richie Ramsay, Scotland 68-65-66-68_267 -13

Lars Van Meijel, Nertherlands 66-68-66-68_267 -13

Aaron Cockerill, Canada 71-62-65-69_267 -13

Benjamin Poke, Denmark 66-66-66-69_267 -13

Will Besseling, Netherlands 64-63-69-71_267 -13

Alejandro Canizares, Spain 70-65-67-66_268 -12

Ivan Cantero Guitierrez, Spain 67-67-67-67_268 -12

Julien Guerrier, France 68-67-66-67_268 -12

Nino Bertasio, Italy 69-63-68-68_268 -12

Scott Jamieson, Scotland 64-68-68-68_268 -12

Dean Burmester, South Africa 65-67-65-71_268 -12

Rhys Enoch, Wales 65-62-69-72_268 -12

Marcus Armitage, England 69-64-72-64_269 -11

Gregory Havret, France 65-70-67-67_269 -11

Sihwan Kim, United States 67-65-69-68_269 -11

Zander Lombard, South Africa 66-65-70-68_269 -11

Sebastian Heisele, Germany 69-66-66-68_269 -11

Ben Evans, England 64-67-68-70_269 -11

Romain Langasque, France 67-63-68-71_269 -11

Justin Walters, South Africa 69-65-71-65_270 -10

Paul Waring, England 68-65-71-66_270 -10

Oliver Wilson, England 65-69-69-67_270 -10

John Catlin, United States 67-67-67-69_270 -10

Richard Mansell, England 68-66-72-65_271 -9

James Morrison, England 69-66-70-66_271 -9

Sean Crocker, United States 67-68-69-67_271 -9

Fabrizio Zanotti, Paraguay 68-67-67-69_271 -9

Jordan Smith, England 68-65-68-70_271 -9

Rafa Cabrera Bello, Spain 65-67-67-72_271 -9

Berry Henson, United States 70-63-72-67_272 -8

Adri Arnaus, Spain 69-66-69-68_272 -8

Mike Lorenzo-Vera, France 65-68-70-69_272 -8

Francesco Laporta, Italy 66-68-69-69_272 -8

Andrew Johnston, England 68-63-71-70_272 -8

Ashley Chesters, England 70-65-67-70_272 -8

Max Schmitt, Germany 66-69-66-71_272 -8

Matt Ford, England 64-66-73-70_273 -7

Oliver Farr, Wales 68-67-67-71_273 -7

Andy Sullivan, England 70-65-70-69_274 -6

Louis De Jager, South Africa 69-66-68-71_274 -6

Lucas Bjerregaard, Denmark 71-64-67-72_274 -6

Soren Kjeldsen, Denmark 71-63-65-75_274 -6

