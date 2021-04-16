CORONAVIRUS UPDATES: Tigers at Va. zoo test positive | DC-area colleges detail vaccination plans | DC opening walk-up vaccine sites for seniors | Sign up for WTOP's pandemic newsletter
Home » Sports » Europa League Glance

Europa League Glance

The Associated Press

April 16, 2021, 11:35 AM

Listen now to WTOP News WTOP.com | Alexa | Google Home | WTOP App | 103.5 FM
All Times EDT
(Home teams listed first)
QUARTERFINALS
First leg
Thursday, April 8

Ajax (Netherlands) 1, Roma (Italy) 2

Arsenal (England) 1, Slavia Prague (Czech Republic) 1

Dinamo Zagreb (Croatia) 0, Villarreal (Spain) 1

Granada (Spain) 0, Manchester United (England) 2

Second leg
Thursday, April 15

Manchester United (England) 2, Granada (Spain) 0, Manchester United advanced on 4-0 aggregate

Roma (Italy) 1, Ajax (Netherlands) 1, Roma advanced on 3-2 aggregate

Slavia Prague (Czech Republic) 0, Arsenal (England) 4, Arsenal advanced on 5-1 aggregate

Villarreal (Spain) 2, Dinamo Zagreb (Croatia) 1, Villarreal advanced on 3-1 aggregate

___

SEMIFINALS
First leg
Thursday, April 29

Manchester United (England) vs. Roma (Italy), 3 p.m.

Villarreal (Spain) vs. Arsenal (England), 3 p.m.

Second leg
Thursday, May 6

Arsenal (England) vs. Villarreal (Spain), 3 p.m.

Roma (ttaly) vs. Manchester United (England), 3 p.m.

___

CHAMPIONSHIP
Wednesday, May 26
At Gdasnk, Poland

Semifinal winners, 3 p.m.

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Other Sports News | Soccer News | Sports

Another year, another record-high budget request for VA

Lawmakers question role of military component IGs

From 'cloud-intolerant' to cloud native, Navy networks are undergoing a transformation

State Department cyber diplomacy bill seeks to fill ‘missing piece’ in interagency defense

More from WTOP

Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up