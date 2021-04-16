Europa League Glance

|All Times EDT
|(Home teams listed first)
|QUARTERFINALS
|First leg
|Thursday, April 8
Ajax (Netherlands) 1, Roma (Italy) 2
Arsenal (England) 1, Slavia Prague (Czech Republic) 1
Dinamo Zagreb (Croatia) 0, Villarreal (Spain) 1
Granada (Spain) 0, Manchester United (England) 2
|Second leg
|Thursday, April 15
Manchester United (England) 2, Granada (Spain) 0, Manchester United advanced on 4-0 aggregate
Roma (Italy) 1, Ajax (Netherlands) 1, Roma advanced on 3-2 aggregate
Slavia Prague (Czech Republic) 0, Arsenal (England) 4, Arsenal advanced on 5-1 aggregate
Villarreal (Spain) 2, Dinamo Zagreb (Croatia) 1, Villarreal advanced on 3-1 aggregate
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|SEMIFINALS
|First leg
|Thursday, April 29
Manchester United (England) vs. Roma (Italy), 3 p.m.
Villarreal (Spain) vs. Arsenal (England), 3 p.m.
|Second leg
|Thursday, May 6
Arsenal (England) vs. Villarreal (Spain), 3 p.m.
Roma (ttaly) vs. Manchester United (England), 3 p.m.
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|CHAMPIONSHIP
|Wednesday, May 26
|At Gdasnk, Poland
Semifinal winners, 3 p.m.
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