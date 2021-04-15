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Europa League Glance

The Associated Press

April 15, 2021, 5:15 PM

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All Times EDT
(Home teams listed first)
QUARTERFINALS
First leg
Thursday, April 8

Ajax (Netherlands) 1, Roma (Italy) 2

Arsenal (England) 1, Slavia Prague (Czech Republic) 1

Dinamo Zagreb (Croatia) 0, Villarreal (Spain) 1

Granada (Spain) 0, Manchester United (England) 2

Second leg
Thursday, April 15

Manchester United (England) 2, Granada (Spain) 0, Manchester United advanced on 4-0 aggregate

Roma (Italy) 1, Ajax (Netherlands) 1, Roma advanced on 3-2 aggregate

Slavia Prague (Czech Republic) 0, Arsenal (England) 4, Arsenal advanced on 5-1 aggregate

Villarreal (Spain) 2, Dinamo Zagreb (Croatia) 1, Villarreal advanced on 3-1 aggregate

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SEMIFINALS
April 29 and May 6

Manchester United vs. Roma , TBD

Arsenal vs. Villarreal, TBD

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CHAMPIONSHIP
Wednesday, May 26
At Gdasnk, Poland

Semifinal winners, 3 p.m.

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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