Champions League Glance The Associated Press

All Times EDT (Home teams listed first) SECOND ROUND First leg Tuesday, Feb. 16 Barcelona (Spain) 1, Paris Saint-Germain (France)…

All Times EDT (Home teams listed first) SECOND ROUND First leg Tuesday, Feb. 16 Barcelona (Spain) 1, Paris Saint-Germain (France) 4 Leipzig (Germany) 0, Liverpool (England) 2 Wednesday, Feb. 17 Porto (Portugal) 2, Juventus (Italy) 1 Sevilla (Spain) 2, Borussia Dortmund (Germany) 3 Tuesday, Feb. 23 Atlético Madrid (Spain) 0, Chelsea (England) 1 Lazio (Italy) 1, Bayern Munich (Germany) 4 Wednesday, Feb. 24 Atalanta (Italy) 0, Real Madrid (Spain) 1 Borussia Mönchengladbach (Germany) 0, Manchester City (England) 2 Second leg Tuesday, March 9 Borussia Dortmund 2, Sevilla (Spain) 2, Borussia Dortmund advanced on 5-4 aggregate Juventus 3, Porto (Portugal) 2, 4-4 aggregate, Porto advanced on 2-1 away goals Wednesday, March 10 Liverpool 2, Leipzig 0, Paris, Liverpool advanced on 4-0 aggregate Paris Saint-Germain 1, Barcelona 1, Paris Saint-Germain advanced on 5-2 aggregate Tuesday, March 16 Manchester City 2, Borussia Mönchengladbach 0, Manchester City advanced on 4-0 aggregate Real Madrid 3, Atalanta 1, Real Madrid advanced on 4-1 aggregate Wednesday, March 17 Bayern Munich 2, Lazio 1, Bayern Munich advanced on 6-2 aggregate Chelsea 2, Atlético Madrid 0, Chelsea advanced on 3-0 aggregate QUARTERFINALS First leg Tuesday, April 6 Manchester City (England) 2, Borussia Dortmund (Germany) 1 Real Madrid (Spain) 3, Liverpool (England) 1 Wednesday, April 7 Paris Saint-Germain (France) 3, Bayern Munich (Germany) 2 Chelsea (England) 2, Porto (Portugal) 0 Second leg Tuesday, April 13 Chelsea vs. Porto, 3 p.m. Paris Saint-Germain vs. Bayern Munich, 3 p.m. Wednesday, Apri 14 Borussia Dortmund vs. Manchester City, 3 p.m. Liverpool vs. Real Madrid, 3 p.m. ___ SEMIFINALS April 27-28 and May 4-5 Manchester City-Borussia Dormund winner vs. Bayern Munich-Paris-Saint-German winner Real Madrid-Liverpool winner vs. Porto-Chelsea winner ___ CHAMPIONSHIP Saturday, May 29 At Istanbul Semifinal winners Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.