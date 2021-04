2021 WNBA Draft List The Associated Press

Thursday, April 15 First Round 1. Dallas (from New York), Charli Collier, F/C, Texas 2. Dallas, Awak Kuier, C, Virtus Eirene RG (Italy) 3. Atlanta, Aari McDonald, G, Arizona 4. Indiana, Kysre Gondrezick, G, West Virginia 5. Dallas (from Washington), Chelsea Dungee, G, Arkansas 6. New York (from Connecticut), Michaela Onyenwere, F, UCLA 7. Los Angeles (from Dallas), Jasmine Walker, F, Alabama 8. Chicago (from Phoenix), Shyla Heal, G, Townsville Fire (Australia) 9. Minnesota, Rennia Davis, G/F, Tennessee 10. Los Angeles, Stephanie Watts, G, Southern Cal 11. Seattle, Aaliyah Wilson, G, Texas A&M 12. Las Vegas, Iliana Rupert, C, Tango Bourges Basket (France)