US-Dominican Republic Summary

United States 0 0—0 Dominican Republic 0 4—4 First half_None. Second half_1, United States, Yueill 1 (Salcedo), 60th minute. 2,…

United States 0 0—0 Dominican Republic 0 4—4

First half_None.

Second half_1, United States, Yueill 1 (Salcedo), 60th minute. 2, United States, Dotson 1 (Mihailovic), 73rd minute. 3, United States, Dotson 2, 78th minute. 4, United States, Mihailovic (Michel), 90th+1 minute.

Yellow cards_Ferreira, US, 22nd; Báez, DR, 56th. Red cards_None.

Referee_Daneon Parchment, Jamaica. Linesmen_Nicholas Anderson, Jamaica; Ojay Duhaney, Jamaica.

A_NA.

Lineups

Dominican Republic_Johan Guzmán; José de la Cruz, Alejandro Jiménez, Brian López; José de la Cruz, Gerard Lavergne (Fabián Messina, 84th) Josué Báez, Edarlyn Reyes (Juan Pineda, 80th); Rafael Mata (Dorny Romero, 55th), Edison Azcona, Nowend Lorenzo (Erick Paniagua, 69th)

United States_JT Marcinkowski; Julian Araujo, Mauricio Pineda, Justen Glad, Sam Vines; Jackson Yueill (Taylor Tessman, 80th), Johnny Cardoso (Hassani Dotson, 62nd), Andrés Perea, Jonathan Lewis (Benji Michel, 69th), Sebastian Saucedo (Djordje Mihailovic, 62nd); Jesús Ferreira (Sebastian Soto, 46th)

