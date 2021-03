PGA Tour The Players Championship Scores

Thursday At TPC Sawgrass Ponte Vedra Beach, Fla. Purse: $15 million Yardage: 7,189; Par: 72 First Round Suspended for Darkness…

Sergio Garcia 32-33_65

Brian Harman 36-31_67

Matthew Fitzpatrick 32-36_68

Corey Conners 35-33_68

Shane Lowry 32-36_68

Lee Westwood 34-35_69

Tom Hoge 35-34_69

Denny McCarthy 34-35_69

Bryson DeChambeau 36-33_69

Rory Sabbatini 33-36_69

Gary Woodland 36-34_70

Keegan Bradley 34-36_70

Nick Taylor 36-34_70

Adam Long 35-35_70

Christiaan Bezuidenhout 35-35_70

Patrick Reed 36-34_70

Jordan Spieth 34-36_70

Ryan Palmer 37-33_70

Steve Stricker 37-33_70

Jason Kokrak 35-35_70

Jason Day 36-34_70

Patton Kizzire 35-35_70

Charley Hoffman 38-32_70

Doug Ghim 36-35_71

Phil Mickelson 35-36_71

Billy Horschel 37-34_71

Justin Thomas 33-38_71

Michael Thompson 35-36_71

Sebastián Muñoz 34-37_71

Webb Simpson 35-36_71

Cameron Smith 37-34_71

Dylan Frittelli 37-34_71

Russell Knox 34-37_71

Harry Higgs 39-32_71

Scott Brown 36-35_71

Emiliano Grillo 37-34_71

Collin Morikawa 34-37_71

Marc Leishman 35-36_71

Tyler McCumber 36-36_72

Sungjae Im 36-36_72

Viktor Hovland 35-37_72

Si Woo Kim 36-36_72

Joel Dahmen 36-36_72

Sam Ryder 36-36_72

Adam Schenk 36-36_72

Abraham Ancer 35-37_72

Kyoung-Hoon Lee 36-36_72

Jon Rahm 39-33_72

Adam Scott 37-35_72

Andrew Landry 38-34_72

Brendan Steele 35-37_72

Louis Oosthuizen 36-37_73

Charles Howell III 34-39_73

Graeme McDowell 38-35_73

Carlos Ortiz 37-36_73

Paul Casey 35-38_73

Max Homa 37-36_73

Lanto Griffin 36-37_73

Doc Redman 36-37_73

Jerry Kelly 36-37_73

Victor Perez 37-36_73

Cameron Tringale 34-39_73

Cameron Percy 37-36_73

Martin Laird 35-38_73

Joaquin Niemann 35-38_73

Aaron Wise 38-35_73

Kevin Streelman 37-36_73

Scott Piercy 38-35_73

Dustin Johnson 36-37_73

Chez Reavie 37-36_73

Jason Dufner 36-37_73

Robert MacIntyre 40-34_74

Scottie Scheffler 37-37_74

Troy Merritt 36-38_74

Brice Garnett 39-35_74

Patrick Cantlay 35-39_74

Kristoffer Ventura 38-36_74

Brendon Todd 36-38_74

Andrew Putnam 39-35_74

Branden Grace 37-37_74

Brandt Snedeker 36-38_74

Ryan Armour 36-38_74

Nate Lashley 36-38_74

Daniel Berger 38-36_74

Kramer Hickok 38-36_74

Lucas Glover 35-40_75

Russell Henley 37-38_75

Kevin Kisner 37-38_75

Bernd Wiesberger 37-38_75

Robby Shelton 39-36_75

Mackenzie Hughes 36-39_75

Zach Johnson 39-36_75

Cameron Champ 38-37_75

Xinjun Zhang 38-38_76

Matt Kuchar 38-38_76

Keith Mitchell 37-39_76

Hideki Matsuyama 41-35_76

Tyrrell Hatton 39-37_76

Xander Schauffele 35-41_76

J.T. Poston 41-35_76

Stewart Cink 33-43_76

Vaughn Taylor 40-36_76

Scott Stallings 39-37_76

Peter Malnati 39-37_76

Sung Kang 40-36_76

Robert Streb 40-36_76

Bubba Watson 41-35_76

Francesco Molinari 38-38_76

Cameron Davis 39-37_76

Ian Poulter 37-40_77

Rickie Fowler 39-38_77

Austin Cook 40-37_77

Charl Schwartzel 37-40_77

Pat Perez 35-42_77

Alex Noren 36-42_78

Tony Finau 42-36_78

C.T. Pan 37-41_78

Anirban Lahiri 36-42_78

Rory McIlroy 36-43_79

Wyndham Clark 40-39_79

Brian Gay 37-43_80

Henrik Norlander 39-41_80

Tyler Duncan 43-37_80

Richy Werenski 38-42_80

Sam Burns 41-40_81

Matthew NeSmith 40-41_81

Jim Herman 40-41_81

Hudson Swafford 39-43_82

Kyle Stanley 40-43_83

Byeong Hun An 36-47_83

Jimmy Walker 43-40_83

Henrik Stenson 44-41_85

Did not finish round

Will Zalatoris

Scott Harrington

Harold Varner III

Matt Jones

Adam Hadwin

Chris Kirk

Brian Stuard

Jhonattan Vegas

Bo Hoag

Sepp Straka

Danny Lee

Talor Gooch

Tom Lewis

Tommy Fleetwood

Patrick Rodgers

Beau Hossler

James Hahn

Luke List

Ryan Moore

Mark Hubbard

Maverick McNealy

Withdrew

Kevin Na

