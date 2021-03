PGA Tour The Players Championship Par Scores

Saturday At TPC Sawgrass Ponte Vedra Beach, Fla. Purse: $15 million Yardage: 7,189; Par: 72 Third Round Lee Westwood 69-66-68_203 -13…

Saturday At TPC Sawgrass Ponte Vedra Beach, Fla. Purse: $15 million Yardage: 7,189; Par: 72 Third Round

Lee Westwood 69-66-68_203 -13

Bryson DeChambeau 69-69-67_205 -11

Justin Thomas 71-71-64_206 -10

Doug Ghim 71-67-68_206 -10

Paul Casey 73-67-67_207 -9

Jon Rahm 72-68-67_207 -9

Brian Harman 67-71-69_207 -9

Chris Kirk 72-65-71_208 -8

Sergio Garcia 65-72-71_208 -8

Matthew Fitzpatrick 68-68-72_208 -8

Cameron Smith 71-73-65_209 -7

Si Woo Kim 72-70-67_209 -7

Ryan Palmer 70-72-68_210 -6

Abraham Ancer 72-70-68_210 -6

Talor Gooch 71-68-71_210 -6

Harry Higgs 71-73-67_211 -5

Adam Long 70-74-67_211 -5

Shane Lowry 68-74-69_211 -5

Will Zalatoris 70-71-70_211 -5

Tom Hoge 69-71-71_211 -5

Patton Kizzire 70-69-72_211 -5

Lanto Griffin 73-71-68_212 -4

Jordan Spieth 70-74-68_212 -4

Patrick Reed 70-72-70_212 -4

Corey Conners 68-72-72_212 -4

Jason Day 70-71-71_212 -4

Victor Perez 73-71-69_213 -3

J.T. Poston 76-68-69_213 -3

Christiaan Bezuidenhout 70-72-71_213 -3

Jason Kokrak 70-72-71_213 -3

Daniel Berger 74-68-71_213 -3

Ryan Armour 74-68-71_213 -3

Scott Brown 71-70-72_213 -3

Tyler McCumber 72-69-72_213 -3

Denny McCarthy 69-69-75_213 -3

Matt Jones 73-71-70_214 -2

Joaquin Niemann 73-71-70_214 -2

Brendon Todd 74-69-71_214 -2

Phil Mickelson 71-72-71_214 -2

Charles Howell III 73-70-71_214 -2

Adam Hadwin 74-69-71_214 -2

Harold Varner III 70-73-71_214 -2

Scott Piercy 73-70-71_214 -2

Kyoung-Hoon Lee 72-71-71_214 -2

Brian Stuard 74-68-72_214 -2

Kramer Hickok 74-68-72_214 -2

Charley Hoffman 70-68-76_214 -2

Billy Horschel 71-73-71_215 -1

Ryan Moore 75-69-71_215 -1

Brendan Steele 72-72-71_215 -1

Zach Johnson 75-68-72_215 -1

Keegan Bradley 70-72-73_215 -1

Dylan Frittelli 71-68-76_215 -1

Sungjae Im 72-66-77_215 -1

Nick Taylor 70-74-72_216 E

Russell Knox 71-73-72_216 E

Michael Thompson 71-73-72_216 E

Lucas Glover 75-69-72_216 E

Jhonattan Vegas 73-71-72_216 E

Aaron Wise 73-71-72_216 E

Dustin Johnson 73-70-73_216 E

Adam Scott 72-71-73_216 E

Cameron Percy 73-70-73_216 E

Louis Oosthuizen 73-69-74_216 E

Patrick Rodgers 74-70-73_217 +1

James Hahn 76-67-74_217 +1

Rory Sabbatini 69-75-74_218 +2

Nate Lashley 74-69-75_218 +2

Collin Morikawa 71-73-76_220 +4

Martin Laird 73-71-76_220 +4

Scott Harrington 72-71-77_220 +4

