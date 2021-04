PGA Tour The Honda Classic Scores

Saturday At PGA National Champions Course Palm Beach Gardens, Fla. Purse: $7 million Yardage: 7,048; Par: 70 Third Round Matt…

Saturday At PGA National Champions Course Palm Beach Gardens, Fla. Purse: $7 million Yardage: 7,048; Par: 70 Third Round

Matt Jones 61-70-69_200

J.B. Holmes 69-67-67_203

Aaron Wise 64-64-75_203

C.T. Pan 67-72-65_204

Cameron Tringale 67-68-69_204

Sam Ryder 69-63-72_204

Keegan Bradley 69-69-67_205

Sungjae Im 68-68-69_205

Robert Streb 69-66-70_205

Zach Johnson 67-68-70_205

Brice Garnett 71-64-70_205

Stewart Cink 71-64-70_205

Roger Sloan 71-69-66_206

Chris Kirk 68-71-67_206

Lucas Glover 71-66-69_206

Camilo Villegas 69-65-72_206

Russell Henley 64-69-73_206

Ryan Armour 70-71-66_207

Sepp Straka 68-70-69_207

Steve Stricker 66-71-70_207

Adam Hadwin 72-65-70_207

Cameron Davis 66-71-70_207

Harold Varner III 71-65-71_207

Shane Lowry 67-66-74_207

Denny McCarthy 68-65-74_207

Brandon Hagy 69-62-76_207

Vincent Whaley 73-67-68_208

Jhonattan Vegas 71-68-69_208

Phil Mickelson 71-68-69_208

Alex Noren 71-68-69_208

John Huh 68-70-70_208

Adam Scott 69-67-72_208

Will Gordon 67-69-72_208

Erik van Rooyen 70-70-69_209

Lucas Herbert 70-69-70_209

Tyler McCumber 70-69-70_209

Brendan Steele 73-65-71_209

Joaquin Niemann 69-67-73_209

Kevin Streelman 69-67-73_209

Harry Higgs 68-67-74_209

Chase Seiffert 67-74-69_210

Mark Hubbard 68-73-69_210

Jim Herman 70-71-69_210

Charl Schwartzel 70-69-71_210

William McGirt 69-69-72_210

Adam Schenk 72-66-72_210

Michael Thompson 71-66-73_210

Stephen Stallings, Jr. 71-70-70_211

Mackenzie Hughes 68-72-71_211

Tom Lewis 74-66-71_211

Matthew NeSmith 70-68-73_211

Brian Gay 71-67-73_211

Kevin Chappell 66-70-75_211

Jason Dufner 68-68-75_211

Pat Perez 72-69-71_212

Satoshi Kodaira 70-71-71_212

Chase Koepka 69-69-74_212

Keith Mitchell 69-69-74_212

Scott Harrington 66-67-79_212

Beau Hossler 71-70-72_213

Talor Gooch 72-69-72_213

Nate Lashley 68-71-74_213

Jimmy Walker 69-68-77_214

Ted Potter, Jr. 70-71-74_215

D.J. Trahan 68-71-76_215

Kiradech Aphibarnrat 70-71-75_216

Rickie Fowler 70-68-78_216

Bronson Burgoon 69-70-78_217

