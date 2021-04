PGA Tour Corales Puntacana Resort Championship Par Scores

Saturday At Corales Golf Course Punta Cana, Dominican Republic Purse: $3 million Yardage: 7,670; Par: 72 Third Round Joel Dahmen…

Saturday At Corales Golf Course Punta Cana, Dominican Republic Purse: $3 million Yardage: 7,670; Par: 72 Third Round

Joel Dahmen 67-71-68_206 -10

Rafael Campos 68-69-69_206 -10

Danny Willett 70-70-67_207 -9

Michael Gligic 73-66-68_207 -9

Emiliano Grillo 70-73-65_208 -8

Thomas Pieters 69-70-69_208 -8

Hudson Swafford 70-71-68_209 -7

Charley Hoffman 69-72-68_209 -7

Sepp Straka 72-68-69_209 -7

Roberto Castro 70-69-70_209 -7

Graeme McDowell 70-69-70_209 -7

Fabrizio Zanotti 69-68-72_209 -7

Tim Wilkinson 71-69-70_210 -6

Sam Ryder 68-72-70_210 -6

Will Gordon 72-71-68_211 -5

Pat Perez 72-70-69_211 -5

Alex Smalley 73-69-69_211 -5

Eric Cole 72-70-69_211 -5

Roger Sloan 71-70-70_211 -5

Troy Merritt 72-69-70_211 -5

Wes Roach 70-73-69_212 -4

Greyson Sigg 72-70-70_212 -4

Sebastian Cappelen 69-73-70_212 -4

Ben Martin 71-70-71_212 -4

Thomas Detry 70-70-72_212 -4

Tyler Duncan 69-69-74_212 -4

Patrick Rodgers 71-71-71_213 -3

Brice Garnett 70-72-71_213 -3

Bronson Burgoon 70-72-71_213 -3

Peter Uihlein 70-70-73_213 -3

Chesson Hadley 70-70-73_213 -3

Mark Anderson 68-72-73_213 -3

Joseph Bramlett 69-73-72_214 -2

Tyler McCumber 72-69-73_214 -2

Charles Howell III 70-71-73_214 -2

Aaron Baddeley 70-70-74_214 -2

Stephan Jaeger 66-73-75_214 -2

Andrew Yun 67-72-75_214 -2

Justin Suh 68-69-77_214 -2

Vincent Whaley 71-74-70_215 -1

Chase Seiffert 73-71-71_215 -1

Nate Lashley 68-75-72_215 -1

Jhonattan Vegas 73-70-72_215 -1

Richard S. Johnson 72-69-74_215 -1

Adam Schenk 68-73-74_215 -1

Retief Goosen 71-74-71_216 E

Taylor Pendrith 71-73-72_216 E

Ben Taylor 71-73-72_216 E

David Hearn 72-72-72_216 E

Martin Trainer 71-70-75_216 E

J.J. Spaun 70-75-72_217 +1

Scott Harrington 75-70-72_217 +1

Ryan Brehm 73-71-73_217 +1

Seamus Power 72-72-73_217 +1

D.J. Trahan 70-73-74_217 +1

Bo Van Pelt 71-72-74_217 +1

Robby Shelton 73-72-73_218 +2

Padraig Harrington 69-75-74_218 +2

Scott Brown 74-70-74_218 +2

Brian Stuard 71-72-75_218 +2

Sangmoon Bae 70-75-74_219 +3

Lee Hodges 72-73-74_219 +3

Josh Teater 73-72-74_219 +3

David Lingmerth 73-72-74_219 +3

Tom Lewis 70-74-75_219 +3

Alex Cejka 70-71-78_219 +3

Rhein Gibson 70-75-75_220 +4

Fabián Gómez 69-74-77_220 +4

Grayson Murray 71-72-77_220 +4

Jonathan Byrd 69-76-77_222 +6

Parker McLachlin 71-74-80_225 +9

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.