NASCAR Cup Series Food City Dirt Race Qualifying Race Lineup

Saturday, March 27 At Bristol Motor Speedway (Dirt) Bristol, Tenn. Lap length: .533 miles Food City Dirt Race lineup to be determined by four 15 lap races Qualifying races lineups determined by random draw Qualifying Race One

1. (00) Quin Houff, Chevrolet.

2. (5) Kyle Larson, Chevrolet.

3. (6) Ryan Newman, Ford.

4. (11) Denny Hamlin, Toyota.

5. (19) Martin Truex Jr., Toyota

6. (23) Bubba Wallace, Toyota.

7. (43) Erik Jones, Chevrolet.

8. (38) Anthony Alfredo, Ford.

9. (78) Shane Golobic, Ford.

10. (1) Kurt Busch, Chevrolet.

Qualifying Race Two

1. (2) Brad Keselowski, Ford.

2. (66) Mike Marlar, Toyota.

3. (99) Daniel Suarez, Chevrolet.

4. (34) Michael McDowell, Ford.

5. (52) Josh Bilicki, Ford.

6. (24) William Byron, Chevrolet.

7. (47) Ricky Stenhouse Jr., Chevrolet.

8. (20) Christopher Bell, Toyota.

9. (3) Austin Dillon, Chevrolet.

10. (17) Chris Buescher, Ford.

Qualifying Race Three

1. (48) Alex Bowman, Chevrolet.

2. (53) J.J. Yeley, Chevrolet.

3. (96) Ty Dillon, Toyota.

4. (4) Kevin Harvick, Ford.

5. (8) Tyler Reddick, Chevrolet.

6. (41) Cole Custer, Ford.

7. (51) Cody Ware, Chevrolet.

8. (10) Aric Almirola, Ford.

9. (22) Joey Logano, Ford.

10. (37) Ryan Preece, Chevrolet.

Qualifying Race Four

1. (7) Corey LaJoie, Chevrolet.

2. (21) Matt DiBenedetto, Ford.

3. (15) Chris Windom, Chevrolet.

4. (18) Kyle Busch, Toyota.

5. (42) Ross Chastain, Chevrolet.

6. (77) Stewart Friesen, Chevrolet.

7. (12) Ryan Blaney, Ford.

8. (9) Chase Elliott, Chevrolet.

9. (14) Chase Briscoe, Ford.

