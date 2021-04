Korn Ferry Tour Chitimacha Louisiana Open Scores

Saturday At Le Triomphe Golf and Country Club Broussard, La. Purse: $600,000 Nicklaus Tournament Course Yardage: 7,79; Par: 72 Third…

Saturday At Le Triomphe Golf and Country Club Broussard, La. Purse: $600,000 Nicklaus Tournament Course Yardage: 7,79; Par: 72 Third Round

Roberto Díaz 69-65-64_198

Peter Uihlein 67-67-66_200

Braden Thornberry 73-63-67_203

Stephan Jaeger 68-68-68_204

Scott Gutschewski 70-67-67_204

Chad Ramey 71-65-68_204

Carl Yuan 71-69-65_205

Adam Svensson 71-69-65_205

Tom Whitney 69-71-65_205

Paul Haley II 70-69-66_205

Harrison Endycott 67-70-68_205

Lee Hodges 72-72-62_206

Jack Maguire 71-69-66_206

Callum Tarren 69-70-67_206

Taylor Montgomery 68-70-68_206

Dawie van der Walt 70-67-69_206

Seth Reeves 73-67-67_207

Stephen Franken 70-70-67_207

Dylan Wu 70-72-66_208

Fabián Gómez 72-70-66_208

Whee Kim 71-69-68_208

Austin Smotherman 71-68-69_208

Zack Sucher 69-70-69_208

Sahith Theegala 74-69-66_209

Dawson Armstrong 72-71-66_209

Ben Kohles 72-69-68_209

Dan McCarthy 74-67-68_209

David Kocher 70-71-68_209

Brian Campbell 70-70-69_209

Trey Mullinax 69-69-71_209

Jimmy Stanger 73-71-66_210

Max McGreevy 71-73-66_210

Tommy Gainey 74-70-66_210

José de Jesús Rodríguez 69-74-67_210

Aaron Baddeley 71-72-67_210

John Chin 72-71-67_210

Brandon Harkins 72-71-67_210

Cameron Young 73-69-68_210

Paul Barjon 70-70-70_210

Preston Stanley 73-71-67_211

Andrew Dorn 72-72-67_211

Steve LeBrun 73-70-68_211

Ben Martin 71-72-68_211

Blayne Barber 70-73-68_211

T.J. Vogel 69-73-69_211

Kevin Dougherty 71-71-69_211

Taylor Pendrith 75-67-69_211

Davis Riley 73-68-70_211

Harry Hall 78-66-68_212

Curtis Thompson 70-74-68_212

Max Greyserman 67-76-69_212

Joshua Creel 72-71-69_212

Michael Miller 69-73-70_212

Patrick Fishburn 74-68-70_212

Derek Ernst 69-72-71_212

David Skinns 68-72-72_212

David Lipsky 70-70-72_212

Vince India 72-72-69_213

Robert Garrigus 74-70-69_213

Justin Lower 69-73-71_213

Kevin Roy 69-72-72_213

Andrew Novak 68-71-74_213

Curtis Luck 72-72-70_214

Nick Voke 71-72-71_214

Jared Wolfe 72-71-71_214

Erik Barnes 73-69-72_214

Matt Ryan 71-72-72_215

Grant Hirschman 72-68-75_215

Eric Cole 70-72-74_216

Zecheng Dou 72-70-74_216

Jonas Blixt 73-71-73_217

Jamie Arnold 73-69-75_217

Theo Humphrey 74-70-77_221

Will Cannon 74-70-79_223

