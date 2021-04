European Tour Kenya Savannah Classic-Absa Open Par Scores

Friday At Karen Country Club Nairobi, Kenya Purse: $1.1 million Yardage: 6,921; Par: 71 Final Round (x-won on 3rd playoff…

Friday At Karen Country Club Nairobi, Kenya Purse: $1.1 million Yardage: 6,921; Par: 71 Final Round

(x-won on 3rd playoff hole)

x-Danile Van Tonder, South Africa 65-64-70-64_263 -21

Jazz Janewattananond, Thailand 66-68-65-64_263 -21

Sam Horsfield, England 66-68-66-64_264 -20

Calum Hill, Scotland 67-68-65-64_264 -20

Jacques Kruyswijk, South Africa 70-64-68-64_266 -18

David Drysdale, Scotland 65-65-69-67_266 -18

Joost Luiten, Netherlands 64-68-70-65_267 -17

Matthias Schwab, Austria 66-70-66-65_267 -17

Victor Dubuisson, France 67-66-68-66_267 -17

Nino Bertasio, Italy 67-70-68-63_268 -16

Darius Van Driel, Netherlands 70-62-69-67_268 -16

Darren Fichardt, South Africa 65-66-68-69_268 -16

Marcus Armitage, England 65-67-67-69_268 -16

Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 70-67-67-65_269 -15

Masahiro Kawamura, Japan 67-64-71-67_269 -15

Niklas Lemke, Sweden 66-65-71-67_269 -15

Ashley Chesters, England 67-68-65-69_269 -15

Gonzalo Fdez-Castano, Spain 66-66-68-69_269 -15

Justin Harding, South Africa 64-66-66-73_269 -15

Jayden Trey Schaper, South Africa 69-67-69-65_270 -14

Lee Slattery, England 66-68-69-67_270 -14

Rhys Enoch, Wales 67-67-69-67_270 -14

Alejandro Canizares, Spain 64-71-67-68_270 -14

Louis De Jager, South Africa 71-65-64-70_270 -14

Kristoffer Reitan, Norway 69-65-65-71_270 -14

Sebastian Soderberg, Sweden 68-67-70-66_271 -13

Liam Johnston, Scotland 66-69-66-70_271 -13

James Morrison, England 70-65-66-71_272 -12

Aaron Cockerill, Canada 69-68-64-71_272 -12

Shubhankar Sharma, India 69-69-69-66_207 -11

Romain Langasque, France 67-65-74-67_273 -11

Lorenzo Scalise, Italy 70-66-70-67_273 -11

Robin Sciot-Siegrist, France 66-69-70-68_273 -11

Aaron Rai, England 70-68-67-68_273 -11

Ondrej Lieser, Czech Repbulic 72-66-66-69_273 -11

Toby Tree, Englnad 67-71-64-71_273 -11

Steven Brown, England 68-67-67-71_273 -11

Dale Whitnell, England 70-67-73-64_274 -10

Nicolai Von Dellingshausen, Germany 70-68-69-67_274 -10

Matthieu Pavon, France 66-71-66-71_274 -10

Garrick Porteous, England 69-68-64-73_274 -10

Scott Hend, Austria 66-70-72-66_275 -9

Scott Vincent, Zimbabwe 67-67-72-69_275 -9

Richie Ramsay, Scotland 71-66-68-70_275 -9

Adrian Otaegui, Spain 68-70-67-70_275 -9

Mathiam Keyser, South Africa 65-70-69-71_275 -9

Gaganjeet Bhullar, India 70-67-66-72_275 -9

Lars Van Meijel, Netherlands 68-68-72-68_276 -8

David Howell, England 70-67-71-68_276 -8

Cormac Sharvin, Northern Ireland 65-72-70-69_276 -8

Wil Besseling, Netherlands 67-69-70-70_276 -8

Maximilian Kieffer, Germany 68-69-68-71_276 -8

Clement Sordet, France 64-70-70-72_276 -8

Julien Guerrier, France 70-64-70-72_276 -8

Jack Senior, England 67-69-68-72_276 -8

Maverick Antcliff, Australia 67-69-68-72_276 -8

David Wakhu, Kenya 66-68-74-69_277 -7

Sihwan Kim, United States 68-70-71-68_277 -7

Lucas Bjerragaard, Denmark 69-68-71-69_277 -7

Ben Evans, England 68-68-71-70_277 -7

Daniel Young, Scotland 73-65-69-70_277 -7

Jonathan Caldwell, Northern Ireland 65-68-70-74_277 -7

Dave Coupland, England 70-68-70-70_278 -6

Emilio Cuartero Blanco, Spain 66-70-71-71_278 -6

Hurly Long, Germany 69-65-71-73_278 -6

Julian Suri, United States 66-70-71-72_279 -5

Ricardo Santos, Portugal 68-68-72-72_280 -4

Jens Fahrbring, Sweden 67-69-70-74_280 -4

Soren Kjeldsen, Denmark 74-64-68-76_282 -2

Martin Simonsen, Denmark 70-68-72-73_283 -1

Daan Huizing, Netherlands 68-70-75-71_284 E

Jose-Filipe Lima, Portugal 68-70-74-73_285 +1

Ross McGowan, England 65-71-77-75_288 +4

