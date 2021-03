European Tour Commercial Bank Qatar Masters Scores

Sunday At Education City Golf Course Daha, Qatar Purse: $3.5 million Yardage: 7,307; Par: 71 Final Round Antoine Rozner, France…

Sunday At Education City Golf Course Daha, Qatar Purse: $3.5 million Yardage: 7,307; Par: 71 Final Round

Antoine Rozner, France 69-72-68-67_276

Gaganjeet Bhullar, India 67-73-68-69_277

Darren Fichardt, South Africa 68-68-70-71_277

Guido Migliozzi, Italy 71-67-74-65_277

Jamie Donaldson, Wales 68-68-73-70_279

Richard Mcevoy, England 65-73-73-68_279

Chris Paisley, England 67-70-73-70_280

Brandon Stone, South Africa 69-68-73-70_280

Thomas Detry, Belgium 66-72-72-71_281

Joachim B. Hansen, Denmark 66-71-72-72_281

Kurt Kitayama, United States 67-69-75-70_281

Niklas Lemke, Sweden 70-72-72-67_281

Thomas Pieters, Belgium 68-69-76-69_282

Shaun Norris, South Africa 69-70-73-71_283

Lars Van Meijel, Netherlands 69-72-73-69_283

Johannes Veerman, United States 65-71-72-71_283

Jeff Winther, Sweden 67-67-77-72_283

Fabrizio Zanotti, Paraguay 67-70-74-72_283

Maverick Antcliff, Austria 69-72-72-71_284

Nino Bertasio, Italy 65-72-74-73_284

Alexander Bjork, Sweden 68-73-78-65_284

Yikeun Chang, Korea 70-71-71-72_284

Hennie Du Plessis, South Africa 65-74-77-68_284

Grant Forrest, Scotland 71-68-75-70_284

Garrick Higgo, South Africa 66-71-77-70_284

Jordan Smith, England 69-74-71-70_284

Andy Sullivan, England 69-74-73-68_284

Jorge Campillo, Spain 67-74-70-74_285

David Drysdale, Scotland 70-72-73-70_285

Lorenzo Gagli, Italy 68-70-73-74_285

Kalle Samooja, Finland 65-71-78-71_285

Shubhankar Sharma, India 71-68-75-71_285

Callum Shinkwin, England 70-68-73-74_285

Dale Whitnell, England 68-72-73-72_285

Sean Crocker, United States 68-73-73-72_286

Raphael Jacquelin, France 70-69-73-74_286

David Law, Scotland 64-75-75-72_286

Matthieu Pavon, France 68-69-75-74_286

Ricardo Santos, Portugal 71-71-74-70_286

Jack Senior, England 68-68-71-79_286

Justin Walters, South Africa 73-70-72-71_286

John Catlin, United States 70-70-75-72_287

Ashley Chesters, England 72-70-76-69_287

Louis De Jager, South Africa 69-71-75-72_287

Scott Jamieson, Scotland 67-71-76-73_287

Joakim Lagergren, Sweden 71-68-76-73_287

Marcus Armitage, England 69-72-72-75_288

Wil Besseling, Netherlands 72-69-76-71_288

Rhys Enoch, Wales 69-74-73-72_288

Gonzalo Fdez-Castano, Spain 69-70-78-72_289

Pedro Figueiredo, Portugal 67-74-76-72_289

Jazz Janewattananond, Thailand 69-70-76-74_289

Maximilian Kieffer, Germany 67-75-74-73_289

Romain Langasque, France 70-70-75-74_289

Alexander Levy, France 71-72-71-75_289

Robert Rock, England 73-69-78-68_289

Julian Suri, United States 70-68-84-67_289

Alejandro Canizares, Spain 73-69-79-69_290

Benjamin Hebert, France 71-72-75-72_290

Richie Ramsay, Scotland 69-74-77-70_290

Toby Tree, England 67-75-78-70_290

Dave Coupland, England 69-74-73-75_291

Connor Syme, Scotland 73-68-75-75_291

Wilco Nienaber, South Africa 69-71-77-75_292

Eddie Pepperell, England 69-71-75-77_292

Cormac Shavin, Northern Ireland 69-74-77-72_292

Chris Wood, England 73-68-75-76_292

Steven Brown, England 69-74-73-77_293

Nacho Elvira, Spain 69-73-77-74_293

Marcus Kinhult, Sweden 70-73-80-70_293

Matthias Schwab, Austria 71-71-75-77_294

Francesco LaPorta, Italy 68-73-78-77_296

