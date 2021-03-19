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Europa League Glance

The Associated Press

March 19, 2021, 1:49 PM

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All Times EDT

(Home teams listed first)

THIRD ROUND
First leg
Thursday, March 11

Ajax (Netherlands) 3, Young Boys Bern (Switzerland) 0

Dynamo Kyiv (Ukraine) 0, Villarreal (Spain) 2

Granada (Spain) 2, Molde (Norway) 0

Manchester United (England) 1, AC Milan (Italy) 1

Olympiakos (Greece) 1, Arsenal (England) 3

Roma (Italy) 3, Shakhtar Donetsk (Ukraine) 0

Slavia Prague (Czech Republic) 1, Glasgow Rangers (Scotland) 1

Tottenham (England) 2, Dinamo Zagreb (Croatia) 0

Second leg
Thursday, March 18

Arsenal (England) 0, Olympiakos (Greece) 1, Arsenal advanced on 3-2 aggregate

Dinamo Zagreb (Croatia) 3, Tottenham (England) 0, Dinamo Zagreb advanced on 3-2 aggregate

Glasgow Rangers (Scotland) 0, Slavia Prague (Czech Republic) 2, Slavia Prague advanced on 3-1 aggregate

AC Milan (Italy) 0, Manchester United (England) 1, Manchester United advanced on 2-1 aggregate

Molde (Norway) 2, Granada (Spain) 1, Granada advanced on 3-2 aggregate

Shakhtar Donetsk (Ukraine) 1, Roma (Italy) 2, Roma advanced on 5-1 aggregate

Villarreal (Spain) 2, Dynamo Kyiv (Ukraine) 0, Villarreal advanced on 4-0 aggregate

Young Boys Bern (Switzerland) 0, Ajax (Netherlands) 2, Ajax advanced on 5-0 aggregate

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QUARTERFINALS
First leg
Thursday, April 8

Ajax (Netherlands) vs. Roma (Italy), 3 p.m.

Arsenal (England) vs. Slavia Prague (Czech Republic), 3 p.m.

Dinamo Zagreb (Croatia) vs. Villarreal (Spain), 3 p.m.

Granada (Spain) vs. Manchester United (England), 3 p.m.

Second leg
Thursday, April 15

Manchester United (England) vs. Granada (Spain), 3 p.m.

Roma (Italy) vs. Ajax (Netherlands), 3 p.m.

Slavia Prague (Czech Republic) vs. Arsenal (England), 3 p.m.

Villarreal (Spain) vs. Dinamo Zagreb (Croatia), 3 p.m.

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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