At Wiener Neustadt, Austria

Jamaica 0 1—1 United States 1 3—4 First half_1, United States, Dest (Musah), 34th minute. Second half_2, United States, Aaronson…

Jamaica 0 1—1 United States 1 3—4

First half_1, United States, Dest (Musah), 34th minute.

Second half_2, United States, Aaronson (Sargent), 52d minute. 3, Jamaica, Lowe (Gray), 70th. 4, United States, Lletget (Gioacchini), 83rd minute. 5, United States, Lletget (de La Torre), 90th minute.

Yellow cards_Cannon, US, 48th. Red cards_None.

Referee_Ciochirca Christian-Petru, Austria. Linesmen_Santino Schreiner, Austria; Sara Telek, Austria.

A_0.

Lineups

Jamaica_Jeadine White; Adrian Mariappa, Ethan Pinnock (Curtis Tilt, 64th), Liam Moore, Amari Bell; Kevaughn Isaacs (Omar Holness, 55th), Michael Hector, Kasey Palmer (Renaldo Wellington, 86th), Jamal Lowe (Luca Levee, 71st), Ricardo Morris (Chavany Willis, 55th); Andre Gray (Jabari Hylton, 86th)

United States_Zack Steffen; Reggie Cannon, Aaron Long (Chris Richards, 46th), John Brooks, Sergiño Dest (Antonee Robinson, 67th); Yunus Musah (Luca de La Torre, 73rd), Gio Reyna (Nicholas Gioacchini, 68th), Christian Pulisic (Brenden Aaronson, 46th), Sebastian Lletget; Josh Sargent (Jordan Siebatcheu, 82nd)

