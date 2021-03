At Guadalajara, Mexico

Costa Rica 0 0—0 United States 1 0—1 First half_1, United States, Ferreira (Vines), 35th minute. Second half_None. Yellow cards_Alfaro,…

First half_1, United States, Ferreira (Vines), 35th minute.

Second half_None.

Yellow cards_Alfaro, CR, 12th; Glad, US, 20th; Díaz, CR, 62nd, Faerron, CR, 82nd. Red cards_None.

Referee_Said Martinez, Honduras. Linesmen_Walter Lopez, Honduras; Henri Pupiro, Honduras.

A-NA.

Lineups

Costa Rica_Kevin Chamorro; Ian Smith, Aaron Salazar, Fernán Faerron, Yurguin Román; Bernald Alfaro, Jefferson Brenes (Jurguens Montenegro, 60th), Randall Leal (Marvin Loria, 71st), Luis Díaz, Adrián Martínez (Jimmy Marín, 71st); Manfred Ugalde (Gerson Torres, 60th)

United States_David Ochoa; Aaron Herrera, Mauricio Pineda, Justen Glad, Sam Vines; Jackson Yueill, Hassani Dotson (Johnny Cardoso, 83rd), Djordje Mihailovic (Andrés Perea, 59th), Jonathan Lewis (Julian Araujo, 83rd), Benji Michel (Sebastian Saucedo, 59th); Jesús Ferreira (Sebastian Soto, 67th)

