At Guadalajara, Mexico

United States 0 1—1 Honduras 1 2—2

First half_1, Honduras, Obregón 1 (D.Maldonado), 44th minute.

Second half_2, Honduras, Palma 1, 47th minute. 3, United States, Yueill 2, 52nd minute.

Yellow cards_Herrera, US, 50th; Meléndez, Hon, 68th. Red cards_None.

Referee_Ivan Barton, El Salvador. Linesmen_David Moran, El Salvador; Henri Pupiro, Nicaragua.

A_NA.

Lineups

United States_David Ochoa; Aaron Herrera, Justen Glad, Henry Kessler, Sam Vines; Jackson Yueill, Hassani Dotson (Tanner Tessman, 73rd), Andrés Perea; Jonathan Lewis (Johnny Cardoso, 89th), Djordje Mihailovic (Sebastián Saucedo, 46th), Jesús Ferreira

Honduras_Alex Barrios; Cristopher Meléndez, Denil Maldonado, José García, Wesly Degas; José Reyes, Joseph Rosales (Darixon Vuelto, 85th), Edwin Rodríguez, Luis Palma (José Pinto, 80th); Rigoberto Rivas (Jonathan Núñez, 71st), Juan Carlos Obregón (Douglas Martínez, 80th)

