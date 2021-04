At Guadalajara, Mexico

United States 0 0—0 Mexico 1 0—1 First half_1, Mexico, Antuna 2, 45th minute. Second half_None. Yellow cards_Vásquez, Mex, 84th;…

United States 0 0—0 Mexico 1 0—1

First half_1, Mexico, Antuna 2, 45th minute.

Second half_None.

Yellow cards_Vásquez, Mex, 84th; Ochoa, US, 84th. Red cards_None.

Referee_Daneon Parchment, Jamaica. Linesmen_Nicholas Anderson, Jamaica; Walter Lopez, Honduras.

A_NA.

Lineups

United States_David Ochoa; Julian Araujo, Mauricio Pineda, Henry Kessler, Andres Herrera; Andrés Perea (Jackson Yueill, 61st), Hassani Dotson (Taylor Tessman, 76th), Johnny Cardoso (Jonathan Lewis, 61st), Sebastian Saucedo (Benji Michel, 71st), Djordje Mihailovic; Sebastian Soto (Jesús Ferreira, 61st)

Mexico_Luis Malagón (Sebastián Jurado, 39th); Manuel Mayorga, Vladimir Loroña, Gilberto Sepúlveda, Johan Vásquez, Manuel Mayorga; José Esquivel, Erick Aguirre, Uriel Antuna (Santiago Muñoz, 90th+3), Alexis Vega, Roberto Alvarado (Carlos Rodríguez, 70th); José Macías (Jesús Alberto Angulo, 70th)

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.