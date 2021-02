Women’s College Basketball Scores

Saturday, Feb. 20 EAST Boston U. 70, Holy Cross 58 Fairfield 51, Monmouth (NJ) 21 Maryland 94, Minnesota 62 Rice…

Saturday, Feb. 20

EAST

Boston U. 70, Holy Cross 58

Fairfield 51, Monmouth (NJ) 21

Maryland 94, Minnesota 62

Rice 64, Marshall 48

Rutgers 75, Illinois 46

Seton Hall 67, Providence 55

SOUTH

East Carolina 74, Wichita St. 59

Florida Gulf Coast 89, Jacksonville 64

Howard 79, Coppin St. 60

Northeastern 63, UNC-Wilmington 52

Richmond 67, La Salle 61

Samford 77, ETSU 58

UCF 55, Tulsa 53

MIDWEST

Buffalo 83, Ball St. 76

Robert Morris 77, Fort Wayne 63

___

