Sunday, Feb. 14

EAST

Boston U. 65, Army 53

Delaware 66, Drexel 55

George Washington 56, St. Bonaventure 39

Mass.-Lowell 73, New Hampshire 52

Mount St. Mary’s 65, LIU 41

Northeastern 72, Towson 62

SOUTH

Davidson 71, Saint Joseph’s 64

South Carolina 66, LSU 59

Wake Forest 72, Clemson 65

MIDWEST

Dayton 67, VCU 62

South Dakota 64, North Dakota 47

