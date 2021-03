PGA Tour WGC Workday Championship Scores

Thursday At The Concession Golf Club Bradenton, Fla. Purse: $10.5 million Yardage: 7,470; Par: 72 First Round Webb Simpson 34-32_66…

Thursday At The Concession Golf Club Bradenton, Fla. Purse: $10.5 million Yardage: 7,470; Par: 72 First Round

Webb Simpson 34-32_66

Matthew Fitzpatrick 34-32_66

Brooks Koepka 32-35_67

Billy Horschel 34-33_67

Sergio Garcia 34-33_67

Kevin Kisner 34-33_67

Wade Ormsby 32-36_68

Sungjae Im 33-35_68

Cameron Smith 36-32_68

Patrick Reed 36-32_68

Jon Rahm 35-33_68

Tony Finau 34-34_68

Scottie Scheffler 35-34_69

Sebastián Muñoz 35-34_69

Joaquin Niemann 31-38_69

Rory McIlroy 36-33_69

Victor Perez 34-35_69

Louis Oosthuizen 36-33_69

David Lipsky 35-35_70

Lanto Griffin 35-35_70

Collin Morikawa 35-35_70

Jason Kokrak 36-34_70

Thomas Detry 35-35_70

Tyrrell Hatton 35-35_70

Erik van Rooyen 34-37_71

Jason Day 37-34_71

Chan Kim 34-37_71

Xander Schauffele 35-36_71

Gary Woodland 37-34_71

Brandon Stone 35-36_71

Christiaan Bezuidenhout 34-37_71

Viktor Hovland 37-34_71

Ryan Palmer 37-34_71

Abraham Ancer 36-35_71

Laurie Canter 38-34_72

Marc Leishman 34-38_72

Adam Scott 36-36_72

Shane Lowry 36-36_72

Cameron Champ 36-36_72

Aaron Rai 38-34_72

Hideki Matsuyama 33-39_72

Will Zalatoris 37-35_72

Sami Valimaki 35-37_72

Justin Thomas 34-39_73

Max Homa 37-36_73

Matt Kuchar 37-36_73

Daniel Berger 37-36_73

Mackenzie Hughes 38-35_73

Justin Rose 39-34_73

Carlos Ortiz 37-36_73

Kevin Na 37-36_73

Yuki Inamori 37-36_73

Brendon Todd 37-37_74

Rafa Cabrera Bello 37-37_74

Trevor Simsby 38-36_74

Lee Westwood 39-35_74

Rasmus Hojgaard 37-37_74

Robert MacIntyre 39-35_74

Min Woo Lee 37-37_74

Jason Scrivener 37-38_75

Tommy Fleetwood 38-37_75

Bernd Wiesberger 38-38_76

Danie van Tonder 37-39_76

Dustin Johnson 39-38_77

Lucas Herbert 38-39_77

Bryson DeChambeau 36-41_77

Bubba Watson 39-38_77

JC Ritchie 38-40_78

Harris English 41-37_78

Andy Sullivan 39-39_78

Brad Kennedy 41-40_81

Matthew Wolff 39-44_83

