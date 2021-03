PGA Tour WGC Workday Championship Scores

Sunday At The Concession Golf Club Bradenton, Fla. Purse: $10.5 million Yardage: 7,470; Par: 72 Final Round Collin Morikawa (550),…

Sunday At The Concession Golf Club Bradenton, Fla. Purse: $10.5 million Yardage: 7,470; Par: 72 Final Round

Collin Morikawa (550), $1,820,000 70-64-67-69_270

Viktor Hovland (218), $783,333 71-69-66-67_273

Billy Horschel (218), $783,333 67-67-69-70_273

Brooks Koepka (218), $783,333 67-66-70-70_273

Scottie Scheffler (115), $430,000 69-70-67-68_274

Rory McIlroy (96), $320,667 69-70-66-71_276

Louis Oosthuizen (96), $320,667 69-68-70-69_276

Webb Simpson (96), $320,667 66-69-69-72_276

Jason Kokrak (81), $237,500 70-69-69-69_277

Patrick Reed (81), $237,500 68-68-69-72_277

Kevin Na (69), $189,667 73-69-69-67_278

Cameron Smith (69), $189,667 68-66-77-67_278

Matthew Fitzpatrick (69), $189,667 66-69-71-72_278

Tony Finau (62), $165,000 68-67-72-72_279

Carlos Ortiz (57), $147,333 73-72-69-66_280

Hideki Matsuyama (57), $147,333 72-66-68-74_280

Justin Thomas (57), $147,333 73-66-70-71_280

Abraham Ancer (51), $125,500 71-66-70-74_281

Jason Day (51), $125,500 71-69-69-72_281

Aaron Rai, $125,500 72-70-69-70_281

Brendon Todd (51), $125,500 74-71-67-69_281

Bryson DeChambeau (41), $100,833 77-64-72-69_282

Tyrrell Hatton (41), $100,833 70-73-70-69_282

Lanto Griffin (41), $100,833 70-72-71-69_282

Max Homa (41), $100,833 73-70-67-72_282

Sebastián Muñoz (41), $100,833 69-72-70-71_282

Will Zalatoris, $100,833 72-69-68-73_282

Thomas Detry, $82,500 70-73-70-70_283

Sungjae Im (33), $82,500 68-74-69-72_283

Min Woo Lee, $82,500 74-71-66-72_283

Joaquin Niemann (33), $82,500 69-72-73-69_283

Christiaan Bezuidenhout, $72,000 71-72-71-70_284

Sergio Garcia (27), $72,000 67-74-67-76_284

Jon Rahm (27), $72,000 68-76-72-68_284

Daniel Berger (23), $64,500 73-71-69-72_285

Chan Kim, $64,500 71-71-72-71_285

Trevor Simsby, $59,000 74-70-70-72_286

Erik van Rooyen (21), $59,000 71-75-72-68_286

Marc Leishman (19), $55,000 72-70-74-71_287

Xander Schauffele (19), $55,000 71-72-73-71_287

Kevin Kisner (16), $52,500 67-69-80-72_288

Jason Scrivener, $52,500 75-68-70-75_288

Gary Woodland (15), $51,000 71-69-71-78_289

Tommy Fleetwood (12), $48,500 75-72-68-75_290

Mackenzie Hughes (12), $48,500 73-73-69-75_290

Matt Kuchar (12), $48,500 73-72-69-76_290

Brandon Stone, $48,500 71-74-74-71_290

Cameron Champ (10), $44,500 72-70-72-77_291

Yuki Inamori, $44,500 73-68-72-78_291

David Lipsky, $44,500 70-76-74-71_291

Shane Lowry (10), $44,500 72-70-76-73_291

Wade Ormsby, $41,500 68-74-78-72_292

Victor Perez, $41,500 69-75-75-73_292

Dustin Johnson (7), $38,300 77-69-69-78_293

Ryan Palmer (7), $38,300 71-72-78-72_293

Justin Rose (7), $38,300 73-71-76-73_293

Adam Scott (7), $38,300 72-72-72-77_293

Bubba Watson (7), $38,300 77-72-70-74_293

Rafa Cabrera Bello (6), $36,250 74-73-73-75_295

Bernd Wiesberger, $36,250 76-75-72-72_295

Brad Kennedy, $35,000 81-73-69-73_296

Robert MacIntyre, $35,000 74-72-78-72_296

Lee Westwood (5), $35,000 74-69-77-76_296

Laurie Canter, $33,875 72-75-76-74_297

Sami Valimaki, $33,875 72-76-72-77_297

Harris English (4), $33,500 78-69-71-80_298

Rasmus Hojgaard, $33,250 74-73-71-82_300

JC Ritchie, $32,875 78-73-72-78_301

Andy Sullivan, $32,875 78-77-73-73_301

Lucas Herbert, $32,500 77-77-74-74_302

Danie van Tonder, $32,250 76-73-75-79_303

