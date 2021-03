PGA Tour Puerto Rico Open Scores

Saturday At The Grand Reserve Country Club Rio Grande, Puerto Rico Purse: $3 million Yardage: 7,506; Par: 72 Third Round…

Grayson Murray 71-66-65_202

Rafael Campos 66-69-67_202

Cameron Percy 67-69-67_203

Branden Grace 67-68-68_203

Andrew Putnam 67-70-67_204

Nelson Ledesma 69-67-68_204

Brandon Wu 66-67-71_204

Ted Potter, Jr. 69-69-67_205

Jhonattan Vegas 68-68-69_205

Seamus Power 69-70-67_206

Lee Hodges 66-72-69_207

Rob Oppenheim 68-70-69_207

Thomas Pieters 69-67-71_207

Josh Teater 67-73-68_208

Ryan Brehm 68-71-69_208

Brice Garnett 67-71-70_208

Fabián Gómez 66-71-71_208

Vincent Whaley 72-69-68_209

Charlie Beljan 70-71-68_209

Wes Roach 69-70-70_209

Peter Uihlein 69-70-70_209

Bo Van Pelt 71-72-67_210

Byeong Hun An 72-70-68_210

Ian Poulter 71-70-69_210

Roger Sloan 70-69-71_210

Emiliano Grillo 71-68-71_210

Chase Seiffert 68-70-72_210

David Lingmerth 68-70-72_210

Joohyung Kim 71-66-73_210

Lucas Glover 68-69-73_210

Greg Chalmers 66-68-76_210

Sam Ryder 73-70-68_211

Davis Riley 70-72-69_211

Xinjun Zhang 70-72-69_211

Satoshi Kodaira 70-71-70_211

Bronson Burgoon 71-70-70_211

Justin Suh 73-68-70_211

Aaron Baddeley 70-70-71_211

Taylor Pendrith 66-73-72_211

Jason Bohn 68-71-72_211

D.J. Trahan 70-68-73_211

Tim Wilkinson 69-68-74_211

Will Gordon 73-70-69_212

Edward Figueroa 73-70-69_212

Bill Haas 70-72-70_212

Anirban Lahiri 70-71-71_212

Ryan Blaum 69-72-71_212

Andres Romero 72-68-72_212

Jonathan Byrd 72-68-72_212

Scott Brown 71-68-73_212

Adam Schenk 69-70-73_212

Dalton Ward 67-71-74_212

Bryson Nimmer 72-71-70_213

Stephan Jaeger 71-71-71_213

Roberto Castro 69-73-71_213

Michael Gellerman 71-72-71_214

Vaughn Taylor 71-72-71_214

Dylan Meyer 69-74-71_214

Patrick Rodgers 73-68-73_214

Paul Barjon 72-69-73_214

Kristoffer Ventura 70-71-73_214

Mark Anderson 67-72-75_214

Richard S. Johnson 71-72-72_215

J.J. Spaun 68-74-73_215

Padraig Harrington 70-72-73_215

Will Cannon 73-68-74_215

Tommy Gainey 65-76-74_215

Joseph Bramlett 71-72-73_216

Michael Gligic 72-70-74_216

Marcelo Rozo 72-71-74_217

Zack Sucher 72-71-74_217

George McNeill 75-67-75_217

Ben Martin 73-70-75_218

John Senden 70-72-76_218

Michael Kim 68-75-76_219

