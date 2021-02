PGA Tour AT&T Pebble Beach Pro-Am Scores

Sunday At Pebble Beach Golf Links Pebble Beach, Calif. Purse: $7.8 million Pebble Beach Course Yardage: 6,958; Par: 71 Spyglass…

Daniel Berger (500), $1,404,000 67-66-72-65_270

Maverick McNealy (300), $850,200 68-69-69-66_272

Patrick Cantlay (163), $460,200 62-73-70-68_273

Jordan Spieth (163), $460,200 65-67-71-70_273

Paul Casey (105), $301,275 68-67-71-68_274

Nate Lashley (105), $301,275 65-72-68-69_274

Jason Day (80), $228,930 69-69-68-69_275

Charley Hoffman (80), $228,930 69-72-68-66_275

Max Homa (80), $228,930 69-70-68-68_275

Russell Knox (80), $228,930 66-70-69-70_275

Cameron Tringale (80), $228,930 67-72-69-67_275

Tom Hoge (65), $181,350 67-70-68-71_276

Kevin Streelman (60), $165,750 69-72-67-69_277

Cameron Davis (56), $146,250 74-67-69-68_278

Tom Lewis (56), $146,250 66-69-74-69_278

Chris Kirk (49), $118,950 69-73-70-67_279

Troy Merritt (49), $118,950 71-69-71-68_279

Matthew NeSmith (49), $118,950 74-67-70-68_279

Chez Reavie (49), $118,950 74-67-71-67_279

Brian Stuard (49), $118,950 66-71-69-73_279

Jim Furyk (39), $81,822 71-69-71-69_280

Doug Ghim (39), $81,822 69-72-71-68_280

Will Gordon (39), $81,822 66-73-68-73_280

Cameron Percy (39), $81,822 67-70-73-70_280

Vaughn Taylor (39), $81,822 67-73-71-69_280

Jason Dufner (32), $59,280 68-71-70-72_281

Ryan Moore (32), $59,280 68-73-70-70_281

Henrik Norlander (32), $59,280 64-70-74-73_281

Pat Perez (32), $59,280 69-72-72-68_281

Akshay Bhatia, $49,920 64-73-72-73_282

Scott Brown (26), $49,920 69-70-74-69_282

Scott Stallings (26), $49,920 69-71-70-72_282

Tim Wilkinson (26), $49,920 67-74-69-72_282

Brian Gay (20), $40,638 70-72-69-72_283

Branden Grace (20), $40,638 71-69-73-70_283

Matt Jones (20), $40,638 67-72-73-71_283

Brendan Steele (20), $40,638 69-72-71-71_283

Michael Thompson (20), $40,638 67-74-71-71_283

Sam Burns (14), $30,030 72-70-69-73_284

Brian Harman (14), $30,030 67-74-70-73_284

Patton Kizzire (14), $30,030 69-70-76-69_284

Hank Lebioda (14), $30,030 70-70-72-72_284

Rob Oppenheim (14), $30,030 72-70-72-70_284

John Senden (14), $30,030 70-69-72-73_284

Kyle Stanley (14), $30,030 70-70-73-71_284

Nick Taylor (14), $30,030 69-71-72-72_284

Ryan Armour (10), $21,814 70-73-74-68_285

Bronson Burgoon (10), $21,814 68-72-75-70_285

Beau Hossler (10), $21,814 72-70-68-75_285

Scott Piercy (8), $19,204 69-74-69-74_286

Ben Taylor (8), $19,204 68-72-75-71_286

Josh Teater (8), $19,204 69-74-70-73_286

Jhonattan Vegas (8), $19,204 72-71-74-69_286

Vincent Whaley (8), $19,204 68-71-73-74_286

Sebastian Cappelen (6), $18,096 75-65-73-74_287

Mark Hubbard (6), $18,096 66-74-73-74_287

Andrew Putnam (6), $18,096 72-70-76-69_287

Will Zalatoris, $18,096 69-74-75-69_287

Francesco Molinari (5), $17,706 69-70-76-73_288

Joel Dahmen (5), $17,394 71-71-75-72_289

Zack Sucher (5), $17,394 72-71-76-70_289

Peter Uihlein (5), $17,394 69-72-73-75_289

Joseph Bramlett (4), $17,004 73-70-76-71_290

Sung Kang (4), $17,004 73-68-76-73_290

C.T. Pan (4), $16,770 70-72-74-75_291

Scott Harrington (4), $16,614 72-71-76-73_292

Wes Roach (4), $16,458 71-71-74-77_293

